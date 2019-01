Boo, morto il cane più famoso del web/ Stroncato da un infarto: aveva 16 milioni di fan su Facebook

Si è spento nelle scorse ore Boo, il cane più famoso dei social e probabilmente del mondo. Il piccolo e simpaticissimo cagnolino che vantava più di 16 milioni di fan su Facebook, con l’aggiunta di oltre 500mila follower su Instagram, è deceduto nella notte fra venerdì e sabato a seguito di un attacco di cuore, mentre stava dormendo. Boo era un cane di razza Pomerania, un animale domestico a quattro zampe originario dell’omonima zona dell’Europa situata in Polonia, lungo il confine con la Germania. Di solito viene chiamato anche “Spitz tedesco nano” ed è un cagnolino di piccola taglia, che può pesare al massimo 5 chilogrammi e che raggiunge un’altezza massima di circa 25 centimetri. Boo era divenuto famoso per la sua simpatia, che il padrone aveva deciso di immortalare in una serie quasi infinita di scatti che in breve tempo avevano fatto il giro del web conquistando milioni di fan in tutto il mondo.

BOO, MORTO IL CANE PIU’ FAMOSO DEL WEB

Sono stati proprio i padroni di Boo a dare l’annuncio della morte del loro fido amico, pubblicando un album di foto del cagnolino con un lunghissimo e commuovente post di addio in cui veniva appunto spiegato quanto sia accaduto: «È con grande tristezza che vi annunciamo che Boo si è spento nel sonno, ci ha lasciati per raggiungere il suo migliore amico, Buddy (il suo amico cagnolino morto nel 2007)». Il padrone ha poi aggiunto: «Ho portato a casa Boo nel 2006 da quel momento è iniziata la più grande amicizia di tutti i tempi. Dopo la morte di Buddy, Boo ha cominciato a manifestare problemi di cuore. Boo ha provato a farsi forza ed è stato con noi più di un anno ancora». I padroni di Boo hanno voluto concludere il loro intervento ringraziando i due animali con l’augurio che i migliori amici possano ora «correre ancora insieme in un altro posto lontano dalla terra». Moltissimi i post dedicati a Boo in queste ore sui social, a cominciare da Instagram, dove tantissime fra pagine o semplice persone, hanno voluto ricordare quel simpatico cagnolino col musetto buffo ritratto in ogni possibile posa nel corso degli anni. Boo aveva 12 anni, l’età media di un cane di razza Pomerania.

