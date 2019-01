Chiede acqua al bar, gli servono brillantante: 27enne gravissimo/ Lecce, asportato stomaco e parte esofago

Chiede un bicchiere d’acqua al bar, ma gli servono il brillantante. Un errore che ha avuto gravi conseguenza per un 27enne, il quale versa in gravissime condizioni. Entrato in un bar di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ha ricevuto per sbaglio un bicchiere contenente brillantante per lavastoviglie anziché acqua. Si è sentito subito male, quindi dal bar hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Il 118 lo ha trasportato all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove il 27enne è stato sottoposto subito ad un lungo e delicato intervento chirurgico. Il primario di Chirurgia generale, Massimo Giuseppe Viola, che ha effettuato l’operazione in laparoscopia, ha dovuto asportare lo stomaco e parte dell’esofago per salvare la vita al paziente, come riportato da La Repubblica. Il 27enne si trova ricoverato ora nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, mentre i carabinieri indagano sull’accaduto.

CHIEDE ACQUA AL BAR E GLI SERVONO BRILLANTANTE: 27ENNE GRAVISSIMO

Con l’aiuto dei testimoni, i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto al giovane di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, a cui è stato servito erroneamente del brillantante al posto dell’acqua. Sottoposto ad un primo intervento chirurgico, il 27enne dovrà subire altre complesse operazioni, secondo quanto riportato da La Repubblica, se riuscirà a sopravvivere. Il giovane imprenditore infatti ora lotta tra la vita e la morte. Entrato nel bar per assumere un farmaco in un bicchiere d’acqua, ha ricevuto per errore il detersivo. Il barista infatti gli ha versato il brillantante conservato in una bottiglietta di plastica, scambiandolo per acqua. Lo ha evidenziato il Corriere della Sera, spiegando che il giovane subito dopo si è sentito male: ha vomitato ed è svenuto. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato poi sottoposto ad un intervento chirurgico durato circa cinque ore.

