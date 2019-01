CONSIGLIERE LEGA BOLZANO INSULTA GAY: “FINOCCHI”/ Polemiche: lui si difende, “non è offensivo, si può dire”

Si è sollevato un vero e proprio polverone in seguito all’uscita di Kurt Pancheri, consigliere comunale di Bolzano della Lega, che nel corso del consiglio comunale, parlando delle associazioni Lgbt le ha definite “come quelle dei finocchi“. Parole che non sono passate inosservate durante il civico consesso, appunto che l’esponente del Carroccio è stato ripreso prontamente dal presidente del Consiglio comunale, Silvano Baratta. Pancheri, però, non si è scomposto più di tanto e al contrario ha difeso la definizione di “finocchi”, come riportato da La Repubblica, affermando:”Sì, sì, si può dire, non è offensivo“. Ovvio che una dichiarazione di questo tipo abbia scatenato delle reazioni di sdegno, come ad esempio quella dell’associazione Centaurus Arcigay, che ha parlato di “vergognosa uscita omofoba”.

CONSIGLIERE LEGA BOLZANO INSULTA GAY: “FINOCCHI”

A livello locale il partito di Matteo Salvini ha voluto prendere le distanze dalle parole pronunciate dal consigliere comunale leghista di Bolzano, Kurt Pancheri, nei confronti dei gay definiti “finocchi”. Massimo Bessone, commissario della Lega in Alto Adige, ha dichiarato:”Il linguaggio usato dal consigliere non rappresenta il pensiero della Lega altoatesina, ma solo l’opinione di un singolo, per niente condivisa dal sottoscritto e da tutto il partito. Un conto è avere un proprio gusto sessuale e sostenere il concetto di famiglia tradizionale, un altro conto è offendere gratuitamente le persone, ancora di più quando lo si fa in veste di amministratore di un’importante città e di rappresentante di un partito. Ritengo dunque doveroso, appunto come capo altoatesino della Lega, rivolgere le mie scuse a tutte quelle persone che si sono ritenute offese dalle infelici dichiarazioni del consigliere”.

