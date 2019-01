Ha incidente d’auto, il soccorritore tenta di violentarla/ Lecce, 24enne arrestato anche per averla rapinata

Tenta di violentarla dopo l’incidente stradale e poi la rapina. È successo sulla litoranea jonica, a Lecce. Per evitare un animale che le ha tagliato la strada e a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, la vettura con alla guida una donna si è ribaltata, ma non ha riportato conseguenze. Eppure i problemi veri per lei dovevano ancora arrivare. La donna, fortunatamente illesa, a piedi si è diretta verso il centro abitato. Qui un uomo l’ha soccorsa, ma poi ha provato a violentarla, come ricostruito da Il Messaggero. Per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia del Commissariato di Taurisano con l’accusa di violenza sessuale e rapina ai danni di una donna di 45 anni. Una volante è intervenuta verso le 5.30 sulla litoranea dopo una segnalazione di un incidente stradale. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Gallipoli che hanno rimosso l’automobile che si era ribaltata sul lato sinistro posizionandosi sul lato opposto al senso di marcia. E grazie alle prime indagini i poliziotti sono risaliti alla donna che guidava l’auto. I poliziotti, dopo aver raggiunto l’abitazione della vittima dell’aggressione e averla rasserenata, si sono fatti raccontare quanto accaduto.

TENTA DI VIOLENTARLA DOPO INCIDENTE E LA RAPINA

La vittima, nonostante lo choc, ha dato una descrizione somatica precisa dell’aggressore che, con non poche difficoltà, è stato rintracciato. La donna ha riferito che ha frenato per non investire l’animale e poi ha perso il controllo dell’auto, andando a finire sulla corsia opposta, a Lecce. Quando ha raggiunto il centro abitato, ha visto sopraggiungere un veicolo alla cui guida c’era un uomo che subito si è impegnato ad aiutarla. Quando ha notato una bottiglia di vino tra le gambe del soccorritore ha avuto i primi sospetti sulle reali intenzioni dell’uomo. Quando questi ha cominciato ad accarezzarla, il sospetto si è trasformato subito in un incubo. Per sottrarsi all’approccio si è lanciata fuori dall’abitacolo, ma l’uomo l’ha raggiunta tentando di violentarla. La vittima ha resistito all’aggressione sessuale tanto che l’uomo che ha desistito ed è scappato non prima di essersi impossessato della borsa della donna. Grazie alla visione delle immagini e al riscontro del tragitto effettuato proprio dallo stesso veicolo, i poliziotti hanno ritrovato la vettura. Quindi gli agenti sono risaliti al proprietario e al suo indirizzo. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato trovato in uno scantinato, in stato di agitazione. Durante una perquisizione gli agenti hanno poi trovato gli stessi indumenti descritti dalla donna durante l’identikit, quindi l’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e rapina.

