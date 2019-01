Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 9/2019)

Un sabato importante per tutti i giocatori di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, pronti per una nuova serata di estrazioni, dopo l’ultima di due giorni fa. Le due lotterie italiane si sfideranno ancora una volta per conquistare il primo posto della classifica delle vincite, grazie ai premi registrati dagli appassionati. Prima di scoprire quali numeri vincenti di regalerà l’appuntamento di oggi, scopriamo la statistica dello scorso giovedì. In testa il 10eLotto con 50 mila euro in premio centrati a Napoli con un 9. Sempre in Campania, un fortunello di Mondragone, in provincia di Caserta, ha realizzato 30 mila euro con un 8 associato all’Opzione Oro. Infine un 6 Oro indovinato a Monteroni, in provincia di Lecce, con un bottino da 12.500 euro. Le vincite totali ammontano invece a 245 milioni di euro per tutto il mese di gennaio, di cui più di 29 milioni solo per l’ultima estrazione. Il Lotto mette al centro della scena un giocatore di Torre del Greco, in provincia di Napoli, per un terno sulla ruota cittadina del valore di 47.500 euro. Secondo posto per Torino, dove la ruota regionale premia invece un appassionato con 18.250 euro, mentre 13.500 euro finiscono ad un vincitore di Sestri Levante, in provincia di Genova, che centra una combinazione sulla Nazionale. Le vincite del 2019 ammontano infine ad oltre 58 milioni di euro, più di 6 milioni se si considera solo l’ultimo concorso.

Jackpot da urlo per il SuperEnalotto di oggi: 93.2 milioni di euro destinati al più fortunato dei giocatori della Sisal. E’ ancora tutto da vedere e gli appassionati a centrare il primo posto in classifica potrebbero essere anche più di uno. Prima di immergerci nella nuova estrazione e scoprire i numeri vincenti di oggi, rivediamo la statistica precedente. Il 5 batte il rivale SuperStar grazie ad un premio che supera i 58 mila euro, centrato da tre vincitori, mentre il 4+ registra il premio da quasi 41 mila euro grazie a due giocatori. Si passa al 3+ da 3.005 euro per il premio destinato ad 86 appassionati, seguito dai 437 tagliandi vincenti abbinati ai 407,97 euro regalati dal 4. Sale il 3 con un premio da 30,05 euro centrato da 17.948 vincitori, mentre i giocatori più fortunati che hanno indovinato il 2, ovvero 285.296, conquistano un premio da 5,88 euro. In fondo alla classifica troviamo lo 0+ da 5 euro, destinato a 26.115 appassionati, preceduto dall’1+ da 10 euro vinto da 10.341 giocatori. Infine i 1.408 vincitori del 2+ che vengono premiati con 100 euro a testa.

Siamo in dirittura d’arrivo: il SuperEnalotto premierà con il Jackpot uno dei giocatori italiani? Lo scopriremo presto, ma non dobbiamo perdere tempo. Soprattutto se siamo ancora alla ricerca di un progetto utile su cui investire una fettina della nostra vincita finale. Ci viene in aiuto KickStarter e la nostra Rubrica, che anche oggi ha scelto per voi un’iniziativa interessante. Parliamo di bambini e di giocattoli, quelli di nuova generazione che sfruttano la robotica in modo intelligente. Bot:Bit è però molto di più di un semplice robot della Micro:bit, visto che è uno strumento interessante per l’apprendimento e programmabile secondo il proprio gusto personale. Dotato di un linguaggio semplice ed un codice a blocchi, si potrà costruire il proprio robot ed scegliere i comandi che più ci interessano. Utile per realizzare disegni geometrici oppure per suonare un simpatico xilofono e molto altro ancora. Tutto quello che ci suggerisce la nostra creatività! Il goal da raggiungere in 21 giorni è invece di oltre 22 mila euro.

Ritorna il Lotto con le ruote regionali ed i nuovi numeri vincenti: anche oggi saranno tanti gli appassionati a conquistare premi interessanti grazie alla lotteria italiana. Qualcuno però rischia di rimanere fuori dai giochi e solo perché è indeciso sui numeri da inserire nella schedina. La nostra Rubrica risolve ogni dubbio in merito, grazie ad una news da analizzare con la smorfia napoletana. Ormai le invenzioni superano la fantasia e lo dimostra il progetto realizzato da una cantina spagnola che ha scelto di mettere in pratica un’acqua aromatizzata al vino. Analcolica e dietetica, è l’ideale per tutti coloro che vogliono assaporare il gusto del vino senza avere il timone di alzare il gomito. L’acqua arricchita nasce inoltre dalla combinazione fra la cantina galiziana ed i ricercatori del CSIC, il Consiglio Superare di Investigazione Scientifica della Spagna. Non si sa però quale sia il processo che sta alla base della curiosa bevanda, anche se prevede alcuni residui legati alla vinificazione. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il vino, 21, l’acqua, 18, la bevanda, 55, l’aroma, 16, e l’ubriaco, 86. Come Numero Oro scegliamo invece la sicurezza, 76.

