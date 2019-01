NAPOLI, MANDATA A CASA DALL’OSPEDALE: MUORE A 36 ANNI/ “Aveva solo mal di pancia”: doveva sposarsi a settembre

Napoli, mandata a casa dall’ospedale: è morta poco dopo. Anna Siena si era presentata in ospedale per un forte mal di pancia, una visita al Pronto Soccorso Vecchio Pellegrini di Napoli per vedere di risalire alle cause di quel dolore che l’aveva colta impreparata. I primi controlli, le rassicurazioni del personale medico e poi le dimissioni: la paziente non presenta nulla di grave, può tornare a casa. E’ morta così, forse per l’approssimazione nel valutare il suo caso, una 36enne di Napoli, e con lei tutti i sogni di una vita felice. Come riportato da “Il Mattino”, la donna è deceduta venerdì mattina per un arresto cardiaco nel reparto di rianimazione, dopo che i dolori si erano ripresentati. Secondo il quotidiano partenopeo, “la donna aveva accusato un risentimento addominale, un fastidioso dolore alla schiena”, ma inizialmente aveva trascurato i sintomi. Poi la tragedia…

NAPOLI, MANDATA A CASA DALL’OSPEDALE: MUORE A 36 ANNI

Anna Siena, la 36enne morta per arresto cardiaco dopo essere stata rispedita a casa, negli ultimi giorni prima del decesso si era preoccupata non poco per quel dolore all’addome e alla schiena che l’aveva convinta a recarsi presso la struttura ospedaliera, vicina a casa, dove viveva con la famiglia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, dopo una prima visita, la donna è stata dimessa con una terapia a base di antidolorifici e antinfiammatori. Anna Siena avrebbe dovuto effettuare un’ecografia lunedì prossimo: non ce n’è stato il tempo, la donna è morta venerdì in seguito ad un arresto cardiaco e adesso sul caso è stata aperta un’indagine che ha disposto l’autopsia. Sui social gli amici ricordano Anna:”Resterai sempre qui con noi, ti ricorderemo così: bella, solare e sempre disponibile, sei l’angelo più bello. Non posso credere a tutto questo, non meritavi questo. Annarè vola più in alto che puoi e guardaci da lassù”.

