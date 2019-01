PAPA FRANCESCO COMMISSARIA IL CORO DELLA CAPPELLA SISTINA/ Motu proprio di Bergoglio dopo scandali finanziari

Papa Francesco commissaria il Coro della Cappella Sistina. Come riportato da Il Messaggero, si tratta dello storico Coro che accompagna le celebrazioni liturgiche del Santo Padre. Una decisione assunta ‘motu proprio’ da Bergoglio, che viene interpretata dai conoscitori delle cose vaticane come la volontà del Pontefice di favorire un cambio di passo nella gestione della Cappella Musicale Pontificia dopo gli scandali finanziari che alcuni mesi fa avevano portato papa Francesco ad autorizzare un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi del Coro. In quella stessa occasione si era anche vociferato di una possibile indagine da parte della magistratura nei confronti del direttore amministrativo Michelangelo Nardella e del direttore del Coro monsignor Massimo Palombella, per una vicenda legata a questioni finanziarie. Sull’indagine, però, il Vaticano non ha fornito ulteriori aggiornamenti.

PAPA FRANCESCO COMMISSARIA IL CORO DELLA CAPPELLA SISTINA

Papa Francesco ha dunque stabilito che il Coro della Cappella Sistina “venga inserito nell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, quale specifico luogo di servizio alle funzioni liturgiche papali e nel contempo a custodia e promozione della prestigiosa eredità artistico-musicale prodotta nei secoli dalla Cappella stessa per le solenni liturgie dei Pontefici”. “Pertanto”, ha aggiunto Bergoglio, “considerato quanto ho appena stabilito, nomino il reverendissimo maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie monsignor Guido Marini responsabile della Cappella Musicale Pontificia, affidandogli il compito di guidare tutte le attività e gli ambiti liturgico, pastorale, spirituale, artistico ed educativo della medesima Cappella, rendendo sempre più percepibile in essa e nei singoli componenti il fine primario della musica sacra, che ‘è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli”.

