Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Bankitalia diminuisce le stime sulla crescita (19 gennaio 2019) 

Pesante allarme lanciato quest’oggi da Bankitalia, che nel suo consueto report ha limato considerevolmente le stime di crescita per il 2019. I contabili hanno infatti ipotizzato che il bel paese il prossimo anno crescerà molto al di sotto della media europea, con un avanzamento di poco più di mezzo punto in percentuale. Esattamente per gli analisti della banca la crescita del nostro prodotto interno lordo sarà dello 0.6%, una crescita che già viene compensata dall’abbassamento dello spread. La percentuale di crescita è ampiamente minore di quanto previsto dal governo, con il ministro dell’economia che aveva stimato un avanzamento di un punto e mezzo percentuale, avanzamento poi limato dopo la trattativa con l’UE a un solo punto.

Ultime notizie, da febbraio simulazioni per aiutare i maturandi

Rese note le novità relative al prossimo esame di scuola superiore, esse verteranno sull’introduzione della seconda materia all’interno della prova scritta. La novità è stata resa nota dallo stesso ministro della Pubblica Istruzione Bussetti, il politico ci ha tenuto a sottolineare di aver dato disposizioni affinché le prove siano semplici e che dal prossimo febbraio siano effettuate delle simulazioni in tutte le scuole. Previsto all’interno della prova orale una sorta di sorteggio, con lo studente che dovrà pescare una busta in cui sarà contenuta la tesina su cui verterà l’esame. Le nuove modalità hanno immediatamente provocato furiose proteste tra i collettivi studenteschi ce immediatamente hanno minacciato di disertare in massa le lezioni.

Ultime notizie, Capo gruppo della Lega in Senato condannato per peculato

Massimo Romeo Capo gruppo del carroccio nel Senato della Repubblica è stato condannato all’interno dell’inchiesta nota come “Rimborsopoli”. L’indagine verteva sulle spese pazze di alcuni politici all’interno del consiglio regionale lombardo, il giudice ha ritenuto colpevoli ben 52 su 57 indagati. Per Romeo la condanna commutata dalla corte è stata di un anno e otto mesi, stessa condanna per Nicole Minetti assunta agli albori della cronaca per essere stata l’igienista dentale di Silvio Berlusconi, a 2 anni e sei mesi condannato invece il figlio del fondatore della Lega Renzo Bossi. Per tutti e tre il tribunale ha deciso il non luogo a procedere e la non menzione all’interno del casellario giudiziario.

Ultime notizie, Urbino arrestato cardiologo con l’ipotesi di molestie

Un cardiologo ultra sessantenne di Urbino è stato posto in stato di fermo con l’accusa di molestie sessuali a carico di una decina di ragazzine, tra di esse anche una piccola di appena dodici anni. Il dottore di cui non sono state rese note le generalità aveva un modus operandi abbastanza collaudato, quest’ultimo prevedeva di perpetrare le molestie mentre effettuava le visite cardiologiche sulle piccole pazienti. A far scattare le indagini il sospetto di una madre che aveva assistito alla visita della figlia, dopo la sua denuncia i carabinieri della compagnia di Urbino hanno piazzato alcune micro telecamere nello studio del dottore, dalle immagini il suo atteggiamento era inequivocabile. L’arrestato ammanettato stamani nella clinica dove lavorava è stato posto agli arresti domiciliari.

Ultime notizie Serie A: Roma e Inter oggi in campo

Torna la Serie A dopo quasi un mese di pausa e lo fa con la prima giornata del girone di ritorno. La giornata si apre con la sfida dello Stadio Olimpico Roma-Torino delle ore 15.00. Nel pomeriggio alle 18.00 sarà poi il momento della sfida Udinese-Parma che potrebbe mostrarci il nuovo acquisto dei gialloblù Kucka. Alle 20.30 invece sarà il momento dell’Inter che a San Siro ospiterà il Sassuolo. Domani scenderà in campo il Napoli che al San Paolo affronterà la Lazio. La giornata si concluderà con le sfide di lunedì e cioè Genoa Milan e Juventus Chievo Verona con le due squadre chiamate a giocare un giorno dopo a causa della Supercoppa Italiana giocata mercoledì a Geddah in Arabia Saudita.



