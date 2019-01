BIMBA DI 9 ANNI MUORE SCIANDO SUL SESTRIERE/ Incidente simile un anno fa: il papà è sconvolto

Mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che è costato la vita a una bambina di 9 anni a Sauze d’Oulx, in Val di Susa, fa discutere il fatto che si tratta non di un caso inedito per la pista piemontese dal momento che su un percorso adiacente circa un anno fa si era verificato un incidente abbastanza analogo. Intanto che vengono eseguiti i rilievi, si apprende che la piccola stava scendendo sulla pista “Imbuto” assieme al papà che al momento è sconvolto quando ha perso all’improvviso il controllo degli sci per quella che è stata una caduta rovinosa di decine di metri, finendo fuori pista e battendo contro una barriera frangivento: a nulla sono serviti i soccorsi e nonostante la bimba indossasse il caso, dato che l’impatto ha causato un arresto cardiocircolatorio. Ad ogni modo, i Carabinieri hanno proceduto comunque al sequestro del piccolo casco e anche dell’attrezzatura tecnica per la discesa in modo da poter eseguire gli accertamenti del caso ed escludere che possano avere avuto un ruolo nella tragedia. (agg. di R. G. Flore)

VIOLENTO IMPATTO CONTRO UNA BARRIERA

Tragedia a Sauze d’Oulx, lungo la pista “Imbuto” in Valsusa. Una bimba di 9 anni è morta cadendo sugli sci. La piccola Camilla ha perso il controllo degli sci, battuto la testa ed è caduta violentemente a terra. C’è stato poco da fare per lei nonostante i soccorsi: è purtroppo morta in ospedale, a Torino. Il dramma si è consumato sul comprensorio sciistico della Via Lattea, a Sestiere, qualche ora fa. La ragazzina, originaria di Roma, si trovava in Piemonte per le feste. In mattinata è andata a sciare con il padre, ma intorno alle 14.30 ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e andando a sbattere contro una barriera frangivento. L’impatto è stato violento per la bambina, che nell’urto ha subito una forte compressione toracica che le ha provocato un arresto cardiaco, come riportato dal Corriere della Sera. I soccorsi sono arrivati subito e i medici hanno fatto diversi tentativi di rianimarla sul posto.

CADE SUGLI SCI: MORTA BIMBA DI 9 ANNI IN VAL DI SUSA

È rotolata per cinquanta metri finendo fuori pista la bambina di 9 anni vittima dell’incidente sciistico in Valsusa. Prima ha sbattuto su una barriera frangivento e poi per terra, quindi si è procurata un grave trauma toracico. I sanitari del 118 hanno rianimato la piccola per 30 minuti prima di poterla trasferire sull’elicottero, l’elisoccorso del 118 con cui è stata portata all’ospedale Regina Margherita di Torino in gravi condizioni. Ma i soccorsi sono stati vani: la bambina non è sopravvissuta ai gravi traumi riportati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Oulx che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nel frattempo la bambina è morta in ospedale. Il casco e l’abbigliamento della ragazzina sono stati sequestrati. L’inchiesta è coordinata dal pm Valerio Longi. La pista dell’Imbuto collega la cresta al Vallone del Rio Nero. Come riportato da La Stampa, su una pista vicina, un anno fa, si era verificato un incidente analogo.



