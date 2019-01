Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 2 gennaio 2019: i numeri vincenti (concorso 201/2019)

Prima estrazione dell’anno per SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Dopo l’appuntamento dell’ultimo dell’anno, con cui è stato possibile chiudere col botto il 2018, torna un nuovo concorso, quello con cui inaugurare il 2019. C’è già grande attesa per i numeri vincenti, i primi del nuovo anno. Quelli estratti la scorsa settimana hanno fruttato poco più di 92mila euro al fortunato che ha indovinato la combinazione fortunata. Un gran bel epilogo, soprattutto ricco per colui (o colei) che è riuscito a strappare il “6” in extremis. Si può provare stasera dunque ad allungare la scia fortunata, convincendo la dea bendata a restare ancora un po’ dalle nostre parti nonostante le festività natalizie siano terminate. La modalità di gioco resta la stessa: bisogna scegliere 12 numeri su 90, sempre al prezzo di cinque euro, e poi tutto il montepremi del concorso viene distribuito nella sera dell’estrazione.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

L’ultima estrazione dell’anno di SiVinceTutto Superenalotto era prevista mercoledì 26 dicembre, ma è stata posticipata al 31 dicembre a causa della concomitanza con la festività nazionale. Inoltre, è stata comunicata la sospensione temporanea della possibilità di giocare in abbonamento a SiVinceTutto per i concorsi successivi a quello del 31 dicembre 2018. Se comunque non avete ancora in mente i 12 numeri da giocare per l’estrazione di oggi, mercoledì 2 gennaio 2019, allora potete fare affidamento ai giochi di SiVinceTutto Superenalotto, che online offre la possibilità di trovare la propria combinazione attraverso alcuni test, come quello per trovare i numeri da giocare. Ce ne sono altri comunque per scoprire qual è il proprio portafortuna o quanto si è fortunati. Una prima risposta l’avrete stasera con l’estrazione della prima combinazione vincente del 2019. E allora buona fortuna con SiVinceTutto Superenalotto!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

