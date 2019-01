Lotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 2 gennaio: i numeri vincenti (conc 157/2019)

Lotto e 10eLotto ci accompagneranno anche nel nuovo anno, dopo aver affrontato le fatiche legate alla notte di San Silvestro 2018. Un anno nuovo fatto di premi e tanti numeri vincenti, così come l’estrazione dei ritardatari legati ad ogni ruota. La speranza è infatti che anche i numeri più ostili ad emergere nel concorso possano finalmente trovare il loro posto fra gli estratti. In attesa di scoprire l’esito della nuova estrazione, scopriamo che cosa è accaduto a livello regionale nello scorso appuntamento del Lotto. Primo posto della classifica vincite alla Lombardia, con oltre 41 mila tagliandi fortunati ed un montepremi che supera gli 1,3 milioni di euro. Al secondo posto troviamo invece il Veneto con più di 17 mila vittorie ed un bottino che supera i 776 mila euro, ma che non batte la rivale Campania. Anche se la regione si è posizionata al quinto posto delle vincite, vanta un ammontare di oltre 989 mila euro. Sorte avversa anche per il Piemonte, al terzo posto per i tagliandi vincenti ed al quinto per i premi, pari a più di 673 mila euro. Infine la Puglia, quarto posto grazie a 14.771 vincite e fuori dalla Top 5 per il montepremi, che si aggira attorno ai 554 mila euro.

LA SMORFIA

Stiamo per dare il nostro saluto al nuovo anno e naturalmente alla prima estrazione del Lotto. Un appuntamento importante, anche per la fortuna che potrebbe circondare il gioco della Sisal e permettere a tanti appassionati di superare la soglia della vittoria finale. Prima di scoprire i numeri estratti, assicuriamoci però di aver registrato la nostra schedina. La sola compilazione non è sufficiente e le distrazioni sono dietro l’angolo. Come del resto sanno bene tutti i giocatori ancora indecisi su quali numeri scegliere per il concorso di oggi. Partiamo dalla news, come di consueto per la nostra Rubrica e scopriamo poi l’analisi della smorfia napoletana. Parliamo proprio di Capodanno e di un gesto importante fatto da un avvocato texano, che ha deciso di regalare ai suoi concittadini di Houston dei buoni regalo da 40 dollari perché ognuno potesse usufruire del servizio Uber. Nella notte più importante dell’anno è facile che qualcuno alzi il gomito ed evitare di mettersi alla guida potrebbe contribuire a salvare diverse vite. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’auto, 46, il noleggio, 7, il conducente, 60, il Capodanno, 2, e il buono, 11. Infine scegliamo l’avvocato come Numero Oro per gli amici del 10eLotto, 23.

