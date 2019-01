Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 gennaio 2019: “non abbiate paura a credere nel suo amore”

È tradizionalmente il primo messaggio della Madonna di Medjugorje del nuovo anno solare, visto che il 2 gennaio – come ogni secondo giorno del mese – avviene il mistero della consueta apparizione della Regina della Pace alla veggente Mirjana Dragicevic Soldo. È solo di pochi giorni fa il toccante messaggio diffuso a tutti i pellegrini per il Natale del Signore, che coincide con la tradizionale apparizione a Marija Pavlovic in cui la Madonna ha intimato tutti ad assistere attivamente all’arrivo del Figlio Gesù, il vero Re della Pace: «Lui vi dona la pace, che questa pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela agli altri nella gioia e nell’umiltà. Io sono con voi e prego per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La mia presenza è il segno dell’amore, mentre sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso l’eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», spiegava il testo diffuso dall’incontro eccezionale della veggente di Medjugorje con la Madonna. Guardando a solo un anno fa, in attesa di ricevere le nuove parole di conversione, ricordiamo un passaggio in particolare che colpì per semplicità e testimonianza in quel 2 gennaio 2018: «La sofferenza fa si che cresciate nello spirito, per poter crescere sempre più spiritualmente dovete amare e perdonare sinceramente. Molti figli sulla terra non conoscono mio Figlio e non lo amano. Ma voi che amate mio Figlio e Lo portate nel cuore, pregate, pregate, pregate per sentirLo vicino a voi, che la vostra anima respiri il Suo Spirito. Io sono in mezzo a voi e vi parlo di piccole e grandi cose. Non mi stancherò mai di parlarvi di mio Figlio; Amore sincero».

MEDJUGORJE, L’ULTIMO MESSAGGIO A JACOV

Lo scorso 25 dicembre però non fu solo l’occasione dell’apparizione a Marja, bensì – come ogni anno – riaccade l’apparizione annuale a Jacov Colo, un altro dei primissimi veggenti della Madonna di Medjugorje. Come riporta il portale del Parrocchia bosniaca nel giorno di Natale 2018, «La Madonna e venuta con il Bambino Gesu tra le braccia. L’apparizione è iniziata alle 13 e 38 ed è durata 9 minuti. La Madonna è venuta con il piccolo Gesù fra le braccia». Un messaggio breve, affidato a Jacov, in cui il senso del Natale e il senso della conversione verso il “Suo amore” vengono ancora una volta ricordati e resi concreti: «Cari figli, in questo giorno di grazia vi invito all’amore. Figlioli, Dio vi ama immensamente e perciò figlioli, pieni di fiducia, senza guardare indietro e senza timore abbandonategli completamente i vostri cuori affinché Dio li riempia con il Suo amore. Non abbiate paura a credere al Suo amore ed alla Sua misericordia perché il Suo amore è più forte di ogni vostra debolezza e paura. Perciò, figli miei, pieni di amore nei vostri cuori confidate in Gesù e pronunciategli il vostro Sì perché Lui è l’unica via che vi conduce al Padre Eterno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA