NAPOLI, GUINZAGLIO A COLLO DELLA COMPAGNA CHE VUOLE LASCIARLO/ Chiaia, arrestato: pena di 1 anno sospesa

È stato condannato per direttissima l’uomo autore del violento e umiliante gesto, ma intanto monta la polemica a Gradoni di Chiaia (Napoli) sia per l’esiguità della pena che per la gravità dell’episodio in sé: il tribunale ha infatti inflitto una pena di un anno e 4 mesi di reclusione all’uomo che aveva legato un guinzaglio al collo della sua compagna che voleva lasciarlo, trascinandola poi in strada fino a farla svenire e colpendola con pugni e schiaffi, prima di essere arrestato dagli agenti della polizia locale. Infatti, al momento la pena è sospesa, ma resta l’indignazione dato che all’interno della coppia si ripetevano da tempo le violenze nei confronti della donna a causa di ripetute scenate di gelosia, alla base della decisione di quest’ultima di troncare la loro relazione. Oltre alla pena, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a casa della sua ex compagna ma ora si attende la reazione della comunità di Chiaia che aveva già cercato di linciare il diretto interessato al momento del suo arresto. (agg. di R. G. Flore)

LA FOLLA PRONTA A LINCIARLO

Un uomo ha messo il guinzaglio alla propria compagna perché non voleva essere lasciato. L’episodio di violenza si è verificato negli scorsi giorni in quel di Napoli, precisamente a Gradoni di Chiaia, quartiere centralissimo del capoluogo campano. Ad avvisare le forze dell’ordine che qualcosa non andava come doveva, alcuni passanti, che si sono appunto accorti della donna maltrattata e con un collare al collo. Una volta intervenuti gli agenti della polizia municipale di Napoli, questi hanno provveduto all’identificazione dell’aggressore, portandolo prima in un locale pubblico e poi negli uffici della polizia municipale. L’intervento delle forze dell’ordine è stata una manna dal cielo per lo stesso uomo, visto che una folla inferocita era pronta a linciarlo dopo aver visto come trattava la sua compagna.

NAPOLI, GUINZAGLIO AL COLLO DELLA COMPAGNA

Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi che hanno fornito le prime cure sul posto alla povera vittima, che nel frattempo era svenuta, e l’hanno poi ricoverata presso l’ospedale Cardarelli per tutti gli esami del caso. Stando a quanto spiegato dalla stessa donna, come scrive l’edizione online del quotidiano Il Messaggero, il suo compagno l’aveva strattonata e poi presa a pugni e schiaffi quando gli aveva detto che voleva andarsene di casa assieme al cane. L’aggressore è andato su tutte le furie, ha tolto il cane dal guinzaglio e l’ha stretto attorno al collo della compagna, trascinandola lungo i Gradoni di Chiaia fino a che la stessa non è svenuta per la mancanza d’aria. La donna ha riportato numerosi traumi per via dell’aggressione subita e la sua prognosi è risultata essere di 21 giorni. L’uomo, una volta fermato, si è difeso negando ogni responsabilità e dicendo che la ragazza era svenuta per la mancanza di ferro, ma ovviamente gli inquirenti non gli hanno creduto visti anche i moltissimi testimoni, e il pm di turno ne ha disposto l’arresto: dopo il processo per direttissima è stato condannato a un anno e 4 mesi di detenzione, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA