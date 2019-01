Omicidio Noemi, nuove indagini sui genitori di Lucio/ Umberto Durini: “Perdono? Deve dirmi tre cose prima”

Resta aperto il caso dell’omicidio di Noemi Durini. Il fidanzato Lucio Marzo è stato condannato lo scorso ottobre con rito abbreviato a 18 anni di carcere, ma resta il dubbio sull’eventuale complicità dei genitori. Per questo sono stati disposti altri quattro mesi di indagini. Lo ha deciso il giudice Vincenzo Brancato che ha respinto l’istanza di archiviazione presentata nei confronti dei genitori del reo confesso. Bisognerà verificare il traffico telematico dello smartphone e delle sim card riferibili a Noemi Durini, a Lucio Marzio e ai suoi genitori, dal giorno precedente dell’omicidio all’arresto del ragazzo. Inoltre, bisognerà acquisire ed esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la Fiat 500 dal luogo di residenza degli indagati a quello del delitto. Si dovrà procedere poi con il sequestro di altri massi usati per seppellire la ragazza per valutare la presenza di eventuali tracce degli indagati. Infine, si effettueranno altri accertamenti sugli indumenti indossati da Noemi Durini per verificare eventuali tracce biologiche degli indagati.

IL PADRE DI NOEMI DURINI: “PERDONO? LUCIO DEVE DIRMI TRE COSE PRIMA”

La notizia è stata commentata dal padre di Noemi, Umberto Durini, a La Vita in Diretta. «Mia figlia è stata uccisa da Lucio, ma deve essere stato aiutato dai genitori. Avrà raccontato tutto a suo padre che deve aver pensato alle pietre per seppellirla, mentre la madre avrà lavato la macchina. Loro lo hanno coperto». Questa è l’idea che si è fatta dopo l’omicidio della figlia. Il padre di Noemi Durini è disposto a perdonare Lucio, ma solo ad una condizione: «Deve dire la verità. Perché ha ucciso mia figlia, come e se c’entrano i suoi genitori. Potrei anche abbracciarlo. Ma non posso perdonare i suoi genitori. Sua madre non ha mai espresso dispiacere per mia figlia, ha un odio incredibile. Se loro non c’entrano, sono disposto a chiedere scusa». Umberto Durini ha rivelato di aver scritto una lettera alla figlia per il suo 18esimo compleanno. Lo ha fatto tra le lacrime, ricordano alcuni momenti. «Mi manca da morire, le voglio un bene immenso e mi dispiace di non averla capita. Dovevo capirla e aiutata, invece non l’ho fatto perché avevo i miei problemi».

