Papa Francesco “meglio atei che cristiani ipocriti”/ Udienza Generale: “Vangelo non quieto, è rivoluzione”

Parole forti quelle che papa Francesco ha usato oggi durante la prima udienza del mercoledì del nuovo anno. Parole dirette verso i cristiani partendo dal discorso della montagna di Gesù: “Le persone che vanno in chiesa, stanno lì tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri e parlando male della gente sono uno scandalo: meglio vivere come un ateo anziché dare una contro-testimonianza dell’essere cristiani”. Parole che susciteranno forti polemiche, come sempre con questo papa che non ha mai paura di dire le cose come stanno, anche se molti poi criticano. Il cristiano, ha detto ancora, è un peccatore come tutti, non è uno che è più buono degli altri: “Il cristiano, semplicemente, è l’uomo che sosta davanti alla rivelazione di un Dio che chiede ai suoi figli di invocarlo con il nome di Padre, di lasciarsi rinnovare dalla sua potenza e di riflettere un raggio della sua bontà per questo mondo così assetato di bene, così in attesa di belle notizie”.

CRISTIANI IPOCRITI

Quindi la stoccata diretta a quei cristiani ipocriti, quelli che, ha detto, “sono capaci di tessere preghiere atee senza Dio solo per farsi ammirare dagli uomini”: “Meglio non andare in chiesa, vivere come ateo. Se tu vai in chiesa vivi come figlio, come fratello. Non dare una contro testimonianza, ma una testimonianza”. I pagani, ha detto, pensano che parlando e parlando si prega, ma penso a tanti cristiani che credono che pregare sia parlare a Dio come a un pappagallo. No! Pregare si fa dal cuore, da dentro. Infine ha detto come il Vangelo non lascia quieti, il Vangelo è rivoluzionario. Parole che verranno ovviamente fraintese.

