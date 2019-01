Tifoso morto Inter-Napoli: ultras De Ros dai pm/ Marco Piovella “Belardinelli a terra prima dell’investimento”

Verrà interrogato in giornata o al massimo entro venerdì Luca Da Ros, il tifoso dell’Inter arrestato (assieme ad altri 3 ultras) per gli scontri prima del match di Santo Stefano contro il Napoli, dove purtroppo il tifoso morto Daniele Belardinelli rimase investito da un Suv “pirata” ancora senza identità. Da Ros non è la prima volta che parlerà ai pm dopo che nei giorni scorsi, davanti al gip Guido Salvini, fu proprio lui a fare il nome di Marco Piovella (il Rosso, leader dei Boys della Curva Nord) come reale organizzatore dell’agguato militare con cui i tifosi napoletani sono stati attaccati da un misto di tifo Inter-Varese-Nizza a poche ore dall’inizio del big match di Serie A. «Il nostro capo, quello che ha in mano la curva, si chiama “il Rosso” (ossia Piovella, ndr). È lui che sposta la gente, è lui che decide», aveva spiegato al gip pochi giorni fa proprio Da Ros, testimonianza decisiva per mettere in carcere preventivo anche Piovella con l’accusa di omicidio, rissa aggravata, lesioni e getto pericoloso di cose: lo stesso Guido Salvini nell’ordinanza con cui ha confermato il carcere per Da Ros e gli altri primi due arrestati, ha sottolineato come «il 21enne nel corso dell’interrogatorio ha mostrato una assai maggiore disponibilità a ricostruire i fatti e consapevolezza della gravità di quanto avvenuto. La sua posizione potrà essere rivalutata a breve nel momento in cui l’esito delle indagini sarà meglio stabilizzato».

MARCO PIOVELLA AI PM: “ECCO COME È MORTO BELARDINELLI”

Nei prossimi giorni Da Ros potrebbe fornire nuovi dettagli in particolare sul luogo di Piovella e forse anche sulle ultime ore di vita dell’ultras Daniele Belardinelli: oggi pomeriggio invece, nel Palagiustizia milanese, verrà sentito nuovamente proprio “il Rosso”, dovendo rispondere di tutte le gravi accuse ricevute nelle scorse giornate dopo gli scontri violentissimi avvenuti in Via Novara a Milano. Due giorni fa fu lo stesso Marco Piovella a raccontare agli investigatori alcuni dettagli in più rispetto alla morte “misteriosa” dell’ultras Belardinelli: «Dede (il soprannome col quale era conosciuto Belardinelli ndr) era sull’asfalto – racconta Piovella nel verbale d’interrogatorio – non so se perché perché scivolato o caduto accidentalmente. Negli stessi istanti ho visto un’autovettura, a bassissima velocità o addirittura quasi ferma, passare sopra il corpo di Daniele, con le ruote anteriore e posteriore destra. Ho avuto anche la sensazione che le ruote slittassero nella circostanza. Non ricordo poi se l’autovettura si allontana immediatamente, lentamente o velocemente. In merito all’autovettura, ricordo che era una macchina scura, di dimensioni che mi sono parse normali, ma su questi dettagli non ho certezze perché la mia attenzione era su Daniele». Oggi verrà sentito nuovamente, anche per le spiegazioni non collimano con quale di altri tifosi presenti che invece riportano di un Suv a grossa velocità che tampona e investe Belardinelli: la verità, purtroppo, è ancora lontana e siamo solo all’inizio delle indagini su una delle pagine più brutte del calcio italiano negli ultimi anni.

