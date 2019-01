Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: continua l’odissea della Sea Watch e della Sea Eye (2 gennaio 2019) 

49 migranti che vagano sul mare in tempesta da una decina di giorni con le barche delle ONG tedesche (Sea Watch e Sea Eye) che non ottengono l’autorizzazione per sbarcarli in uno dei porti del Mediterraneo. A bordo delle due imbarcazione ci sono in totale 49 persone, esse a sentire i medici dell’ONG rischiano di contrarre delle malattie che in caso estremo possono finanche ucciderle. Vane sia le richiese di approdo che gli SOS lanciati, con le autorità di La Valletta che hanno concesso solamente l’ingresso nelle acque territoriali allo scopo di ridossarsi dal cattivo tempo. Sbarcate intanto a Malta una ottantina di migranti salvati dalle unita della marina maltese, altri 200 persone sono state intercettate dalla marina Libica e riportati in terra africana.

Ultime notizie, Sergio Mattarella sbanca l’auditel

Uno dei discorsi presidenziali più visti di sempre, quello che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto come da tradizione. Il discorso ha avuto una visualizzazione di oltre 12 milioni di apparecchiature, di cui la maggior parte apparecchi televisivi (10 milioni) e il resto apparecchiature multimediali. Tanti i temi toccati dalla prima carica dello Stato, tra questi la mancata dialettica in occasione dell’approvazione della legge di bilancio, cosa questa che ha fatto salire sugli scudi le opposizioni. Forte il richiamo di Mattarella anche alla situazione sociale del bel paese, una situazione che ingenera odio e non certo quel sentimento di amore indispensabile nelle comunità civili. Il discorso di Mattarella ha riscosso il plauso di tutti i partiti, con molti leader che hanno elogiato l’equilibrio del capo dello Stato.

Ultime notizie, in lieve aumento i feriti per i botti

Un aumento lievissimo ma significativo quello dei feriti per i cosiddetti botti di Capodanno, i tradizionali festeggiamenti vietati in tutto il bel paese ma ancora largamente usati. I feriti quest’anno sono stati 216 (lo scorso anno 212) di cui 44 ricoverati. Di questi 44 quattordici persone versano in gravi condizioni. In tale contesto da evidenziare come l’incidente più grave sia avvenuto in una tendo struttura a Sant’Agata de’ Goti, un centro in provincia di Benevento. Qui una donna di 37 anni stava festeggiando l’arrivo del 2019 quando è stata colpita al petto da un razzo, trasportata in ospedale è stata operata d’urgenza, permane però ancora in pericolo di vita. Da segnalare anche tre uomini in varie parti d’Italia che hanno perso una mano per l’esplosione di petardi.

Ultime notizie, al via la fatturazione elettronica

Parte dal 1 gennaio l’obbligo di fatturazione elettronica in tutta Italia. La misura messa a punto dal Governo precedente dovrebbe servire a debellare del tutto l’evasione fiscale da parte non solo delle grandi imprese ma anche dei piccoli commercianti. L’obbligo interesserà il 56% delle partite IVA presenti nel Bel Paese, essi potranno appoggiarsi ai software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o utilizzare uno dei servizi a pagamento messi a disposizione da svariate piattaforme telematiche. La fattura dovrà essere compilata e inviata in formato XML, in caso di formato diverso l’Agenzia potrà applicare una sanzione pecuniaria.

Ultime notizie, il calciomercato è già scatenato

Il calciomercato si è già scatenato in vista della sessione di gennaio. Il primo acquisto ufficiale è quello messo a segno dalla Fiorentina che ha prelevato dal Siviglia Luis Muriel, battendo nella corsa ad ostacoli il Milan di Gennaro Gattuso. La Juventus invece si porta avanti per la prossima stagione ed è a un passo da Aaron Ramsey che va in scadenza di contratto e a cui ha offerto un quinquennale da circa sette milioni di euro l’anno. Il Monaco è vicinissimo dall’acquistare il centrocampista spagnolo Cesc Fabregas. L’Arsenal invece è pronto a mettere sul piatto ben sessanta milioni di euro per Cengiz Under della Roma.



