Migranti, 170 morti dopo naufragio/ Ultime notizie, scontro nel governo, Salvini “Cuore aperto, porti chiusi”

Nuova strage di migranti nel Mediterraneo e nuovo scontro all’interno del governo. Nell’ultimo fine settimana almeno 170 poveretti sono deceduti nel mare che lambisce l’Italia: una carretta è affondata al largo della Libia e l’altra nel Marocco. A centinaia continuano a partire dal nord Africa pur di fuggire alle violenze e agli abusi, e fanno specie le parole di uno dei sopravvissuti del gommone affondato al largo di Tripoli due giorni fa (117 le vittime): «Meglio morire che tornare in Libia». Nella giornata di ieri sono stati avvistati altri tre barconi, di cui due riportati in Libia e un altro con a bordo 47 persone soccorso dalla Sea Watch, in attesa del solito porto sicuro che l’accolga. Ma l’Italia non aprirà i propri porti, come ha ribadito per l’ennesima volta il vice-presidente del consiglio, Matteo Salvini: «Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani e delle Ong», e ancora «Le ong si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no».

MIGRANTI, 170 MORTI: SCONTRO NEL GOVERNO

Contrattacca il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha replicato al ministro dell’interno con parole pesanti: «Ci sarà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non sapeva». Peccato però che il leader del carroccio tiri dritto per la sua strada: «certi sindaci e governatori di sinistra, anziché denunciare la presunta violazione dei ‘diritti dei clandestini’, dovrebbero occuparsi dei loro cittadini». Secondo Salvini i naufragi di queste ore che hanno provocato quasi duecento vittime sarebbero la dimostrazione che permettendo ai gommoni di vagare per il Mediterraneo, tornano i morti: «cuori aperti per chi scappa davvero dalla guerra – precisa il leghista – ma porti chiusi, per ong, trafficanti e tutti gli altri». All’interno del governo c’è comunque chi la pensa diversamente, a cominciare dal premier Conte e dal leader dei grillini, Di Maio, che a capodanno avevano creato un caso accogliendo i migranti fermi da giorni al largo di Malta, nonostante opposizione di Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA