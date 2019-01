Neve a Roma? Le previsioni meteo: allarme gelo/ Maltempo, arriva ondata di freddo polare in tutta Italia

La neve sta per arrivare a Roma? Questa previsione meteo sta facendo preoccupare diversi cittadini della capitale, consapevoli dei disagi che potrebbe provocare. Per domani è atteso un peggioramento nelle zone centrali italiane, ma non al punto tale da far arrivare nei prossimi giorni precipitazioni nevose nella capitale. Gli ultimi modelli degli esperti, secondo quanto riportato da RomaToday, smentiscono quanto è stato preventivano negli ultimi giorni ma resta l’allarme gelo. I fiocchi di neve già da domani cadranno nell’Appennino centro meridionale, con la quota neve che andrà abbassandosi con il passare dei giorni. Quindi Castelli, Valle Aniene e le zone più alte del Lazio si preparano in vista dell’arrivo della neve, mentre a Roma ad oggi le probabilità sono al di sotto del 5 per cento. C’è chi ricorda però come l’anno scorso, per la nevicata del 26 febbraio, le percentuali erano addirittura più basse a quattro giorni dall’evento. La prudenza dunque è d’obbligo.

NEVE A ROMA? LE PREVISIONI METEO: ALLARME GELO

Più notevole fu la nevicata del 2012, e prima ancora quella del 1985 e 1986, quando ci fu un’imbiancata da record. Era per la precisione il 5 gennaio 1985 quando in città si bloccarono tutti i trasporti e saltarono le linee telefoniche. Il record di neve però, come ricordato da La Repubblica, fu registrato l’11 febbraio dell’anno dopo, quando Roma si svegliò appunto sotto molti centimetri di neve. Per tutta la settimana prossima comunque si annuncia forte maltempo con un’aria artica che arriverà a invadere la penisola. Piogge e neve a bassa quota al centro-sud fino a martedì, mentre tra mercoledì e giovedì sarà coinvolto pure il nord, con il rischio neve fino in pianura. Mercoledì invece la perturbazione atlantica coinvolgerà molte delle nostre regioni nella giornata di mercoledì, e potrebbero verificarsi nevicate fino in pianura al Nord. Sarà seguita da un flusso di aria fredda sul Mediterraneo occidentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA