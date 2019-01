Genova, incidente in Ansaldo Energia: morto operaio/ Ultime notizie, colpito da materiale caduto da gru

Dramma oggi a Genova, dove un operaio di 35 anni è morto questa mattina, dopo le ore 8.00, presso lo stabilimento di Ansaldo Energia, lungo il torrente Polcevera. A darne notizia è il quotidiano Il Secolo XIX che riferisce i primi dettagli relativi all’incidente mortale. Stando a quanto emerso dalla prima ricostruzione, il giovane operaio della ditta Geko si trovava nel piazzale interno alla sede di Ansaldo Energia, in via Nicola Lorenzi, mentre movimentava un carico insieme ad alcuni colleghi. All’improvviso sarebbe stato colpito da un pezzo caduto da una gru, probabilmente a causa del forte vento che da ieri ha raggiunto il capoluogo ligure. Dopo l’incidente mortale, l’intera area è stata sottoposta a sequestro ed i sindacati hanno prontamente indetto uno sciopero di 8 ore. Dalle prima informazioni trapela che gli operai non stavano eseguendo operazioni legate al cantiere del Ponte Morandi bensì lavorazioni interne alla ditta Ansaldo Energia.

INCIDENTE IN ANSALDO ENERGIA: OPERAIO MORTO

Dopo la notizia della morte di un operaio di 35 anni, avvenuta questa mattina presso lo stabilimento Ansaldo Energia a Genova, i sindacati hanno subito dichiarato 8 ore di sciopero immediato. Secondo alcune fonti sindacali riprese da Sky Tg24, l’operaio rimasto vittima “era giovane e stava lavorando per una ditta esterna”, confermando così le iniziali informazioni diffuse. La dinamica dell’incidente sul lavoro non appare ancora del tutto chiara. A dare l’allarme sarebbero stati i colleghi dell’uomo che hanno tentato invano di soccorrerlo. Le sue condizioni, tuttavia, sarebbero apparse subito molto gravi al punto da non essere riuscito ad arrivare in ospedale. Dopo la tragedia è stata la Fiom Cgil così come la Rsu a dichiarare lo sciopero immediato della durata di 8 ore in attesa che le indagini possano fare luce su quanto realmente accaduto, chiarendo in particolare la dinamica e le eventuali responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA