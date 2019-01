Mamma getta a terra e uccide la figlia neonata/ Dramma a Vicenza, madre poi tenta suicidio: crisi post partum?

È un dramma inimmaginabile ogni qual volta una madre uccide la propria figlia, in qualsiasi modo e caso sia: quando poi la mamma ha appena partorito e la creatura è neonata da soli tre giorni, la follia si unisce alla tragedia e ci consegna un caso di cronaca a Vicenza che non avremmo mai voluto raccontare. La bimba piccolissima, appena di ritorno dall’ospedale San Bortolo dopo un parto concluso alla perfezione, è stata gettata a terra dalla sua stessa mamma e per le ferite troppo gravi è morta dopo alcune ore in terapia intensiva. L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Lisiera di Bolzano Vicentino, a due passi dal capoluogo di provincia veneto: la donna, 41enne, ha poi tentato il suicidio puntando un coltello contro la propria gola ma è stato il marito a salvarla in tempo, chiamando il 118 per cercare aiuto per lei e soprattutto per l’innocente piccola figlia agonizzante per terra.

OMICIDIO E TENTATO SUICIDIO PER CRISI POST PARTUM?

La bimba è morta poche ore dopo, nello stesso ospedale in cui era nata solo tre giorni prima: la madre, come ovvio che sia, è stata arrestata e ora è piantonata nel reparto di Psichiatria. Il padre è prevedibilmente sotto choc visto che in solo poche ore è passato dalla gioia incommensurabile della paternità da condividere con la persona che ama alla tragedia e alla distruzione di una famiglia; come riporta il Giornale di Vicenza, è ancora massimo riserbo sulle indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Thiene (Vicenza) che hanno fatto filtrare poche informazioni data la delicatezza della situazione. Pare, ma al momento è solo un’ipotesi, che dietro all’omicidio e tentato suicidio vi sia una spiccata crisi post partum. Solo dopo gli esami del reparto di psichiatria e le analisi della scientifica sul luogo del delitto si potranno avere informazioni e probabili novità in merito alle indagini dei Carabinieri e della Procura di Vicenza.

