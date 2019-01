Papà viene arrestato, bimba scende dall’auto con le mani alzate/ Video virale sui social

Sta facendo il giro del web quanto accaduto a Tallahasse, negli Stati Uniti d’America: il padre viene arrestato dalla polizia e, dopo essere scesa dall’automobile, una bimba con le mani in alto si dirige verso gli agenti, a testimoniare quanto fatto poco prima dai suoi genitori. Il video di un passante è divenuto subito virale sui social network, con i due poliziotti che hanno fermato un uomo e una donna, Chad M. Bom e James W. McMullen, con l’accusa di taccheggio. La piccola ha sfidato la paura e, nonostante le pistole puntate ad altezza uomo, è scesa dalla vettura in cui si trovava e si è diretta verso di loro con le mani alzate sopra la testa.

POLIZIA ARRESTA IL PADRE, BIMBA CON LE MANI IN ALTO: IL VIDEO

Come ricostruito dai colleghi di Tallahasse.com, i due sono stati arrestati nel parcheggio dei Bealls, su Capital Circle Northeast, con l’accusa di rapina: tutto è nato dalla denuncia dei dipendenti del negozio in cui si trovavano poco prima, che hanno inoltre denunciato che uno dei due aveva con sè una pistola. Fa tenerezza la reazione della bimba, che con la sua innocenza ha affrontato i due poliziotti mentre ammanettavano i due genitori. John Dailey, sindaco di Tallahasse, ha elogiato la decisione degli agenti di far rimanere la mamma insieme alla piccola: «Il filmato cattura la compassione mostrata dai nostri ufficiali durante una situazione delicata. Sono molto orgoglioso del loro operato, apprezzamento per il lavoro di questi uomini e donne».





