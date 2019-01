Sciopero Milano 21 gennaio 2019/ Oggi i mezzi pubblici si fermano per 4 ore: a rischio tram, bus e metro

Sciopero a Milano: oggi si fermano i mezzi pubblici per quattro ore, quindi sono a rischio tram, bus e metropolitane. Si prevede un’alta adesione, dunque si profila un inizio settimana difficile per chi deve spostarsi con i mezzi. Per oggi, lunedì 21 gennaio 2019, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero generale nazionale contro «le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza». Trattandosi di sciopero nazionale, le modalità variano da città a città. A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Secondo quanto riportato da Repubblica, la protesta riguarderà maggiormente il comparto dei pullman con aziende come Flixbus, Starline, Movibus e Stie (solo per citarne alcune) ma è stata estesa anche a bus, tram, metrò e ferrovie (Trenord).

SCIOPERO MILANO OGGI 21 GENNAIO 2019

Lo sciopero coinvolgerà anche la funicolare Como-Brunate e le linee Agi e Star. Intanto Atm ha già messo a disposizione un link, nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, con le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso degli ultimi scioperi proclamati dalle medesime sigle. Il 5 aprile 2017 in un caso analogo l’adesione fu del 52 per cento, la più alta negli ultimi tre anni. In questo caso, i sindacati aderenti hanno fatto sapere che protestano perché la loro sicurezza è messa a rischio da «modifiche in discussione a livello europeo. Il timore infatti è che queste possano prossimamente ricadere anche sulle regole del trasporto locale che risalgono a una legge del lontano 1958». Lo ha spiegato Roberto Errante, coordinatore Uil trasporti della città metropolitana. Tra le proposte europee di modifica considerate «peggiorative» c’è quella della Commissione europea del 31 maggio del 2017 che nel dettaglio prevede solo due giorni di riposo ogni 20 giorni di guida per i conducenti di autobus e pullman, contro i tre previsti dalle regole attuali.

