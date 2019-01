Sinead O’Connor: “Mio figlio Shane è scomparso da venerdì”/ L’appello della cantante sui social

Dramma per la cantante Sinead O’Connor: la cantante ha lanciato un appello sui social network per ritrovare il figlio Shane, 14enne, scomparso da venerdì18 gennaio 2019. L’artista, voce di Nothing compare sto you, ha scritto su Twitter: «L’ultimo suo avvistamento risale alle 19.42 di domenica a Wicklow: presumibilmente era diretto versa casa di qualcuno chiamato Orlando. Se lo vedete o si trova da voi, contattate la polizia di Dundrum o Wicklow». La O’Connor non cita il nome del figlio, ma dovrebbe trattarsi di Shane, nato dalla relazione con Donal Lunny: Tg Com 24 sottolinea che al momento non si hanno conferme sulla reale scomparsa del quattordicenne e sulle eventuali ragioni.

SCOMPARSO IL FIGLIO DI SINEAD O’CONNOR

Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con Sinead O’Connor che negli scorsi mesi ha destato scalpore per essersi convertita all’Islam e, soprattutto, per le frasi rivolte ai bianchi non musulmani. Dopo aver voltato le spalle al cattolicesimo, la cantante irlandese ha annunciato di aver cambiato nome e di essere diventata Shuhada Davitt e ha scatenato la bufera con alcune dichiarazioni: «Non voglio trascorrere ancora tempo con persone bianche (se è così che si chiamano i non musulmani). Non per il momento, per nessuna ragione. Sono disgustosi». Nota per i successi nel mondo pop, folk rock e della musica tradizionale irlandese, Sinead O’Connor ora chiede aiuto per ritrovare il figlio, di cui non ha notizie da quattro giorni: attesi aggiornamenti.

This is my 14 yr old son. Missing since Friday. Last seen in Wicklow town at 7.42 pm tonight. Allegedly Headed for the home of someone called Orlando. If you see him or he is at your home please contact Dundrum or Wicklow Gardai. pic.twitter.com/K9HhWVDoAa — Shuhada’ Sadaqat (@MagdaDavitt77) 20 gennaio 2019

My sweet 14 yr old son has been going missing a lot and is currently missing for the last two days. If you are a parent in whose house he has been staying or is staying, please call Dundrum Gardai. Not calling them is not helping him. — Shuhada’ Sadaqat (@MagdaDavitt77) 20 gennaio 2019





