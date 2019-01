Stefano Cucchi, carabiniere intercettato: “Aiutare colleghi in difficoltà”/ Svelato tentativo di depistaggio

C’è una nuova intercettazione nel caso relativo alla morte di Stefano Cucchi che svela un tentativo di depistaggio. La trascrizione, contenuta in una nota della squadra mobile di Roma del 17 gennaio, è stata depositata agli atti dell’inchiesta coordinata dal pm Giovanni Musarò. «Bisogna avere spirito di corpo, se c’è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare». Così ha parlato il comandante del Gruppo Napoli, Vincenzo Pascale, ad uno dei carabinieri sentiti a novembre dai pm che indagano sui depistaggi del caso di Stefano Cucchi. Ma questa è solo una parte dell’intercettazione depositata alla Procura di Roma. Per chi indaga quelle parole, pronunciate da un ufficiale dell’Arma il 6 novembre scorso e rivolte ad un ulteriore sottoposto che doveva essere ascoltato in aula, potrebbero essere indice della volontà di condizionare gli accertamenti. I tentativi di depistare le indagini su Cucchi non si sono fermati all’inchiesta aperta dopo la morte del geometra romano, ma sono continuati anche dopo la denuncia del carabiniere Francesco Tedesco che ha dato una svolta al processo in corso a Roma.

STEFANO CUCCHI, CARABINIERE INTERCETTATO: “AIUTARE COLLEGHI IN DIFFICOLTÀ”

Le parole intercettate erano rivolte ad un carabiniere chiamato a testimoniare in aula nelle settimane successive. Salito sul banco dei testimoni, il militare – secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano – cercò effettivamente di smussare la sua deposizione ma poi tornò sui suoi passi confermando la versione fornita a verbale, dopo le contestazioni del pm Giovanni Musarò che era al corrente della conversazione intercettata. Questa conversazione fa parte dell’inchiesta in corso sui depistaggi del caso Cucchi. Gli inquirenti ritengono che i carabinieri del comando provincia di Roma ebbero la possibilità di acquisire il registro del fotosegnalamento relativo alla sera dell’arresto di Cucchi. C’erano gli elementi per ipotizzare come quel registro venne sbianchettato per cancellare le tracce dell’operazione durante la quale avvenne forse il pestaggio del geometra. I carabinieri evitarono di acquisirlo per consegnarlo alla magistratura. Ma per la Procura di Roma quel documento è una delle prove principali nel processo che vede alla sbarra, oltre a Tedesco, anche i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, e poi Roberto Mandolini e Vincenzo Nicolardi, che invece rispondono di calunnia.

