Vittorio Brumotti di Striscia la notizia aggredito a Milano/ Uno spacciatore minaccia l’inviato con un taser

Vittorio Brumotti è tornato ad occuparsi per Striscia la Notizia delle piazze che sono diventate luoghi di spaccio. L’inviato si è recato davanti alla Stazione centrale di Milano in sella alla sua bicicletta, con cui ha cominciato a fare acrobazie. Così ha disturbato diversi pusher che spacciano giorno e notte in quei luoghi che dovrebbero essere di tutti e dove invece circola droga. Gli spacciatori ovviamente non l’hanno presa bene: come anticipato da Striscia la Notizia, che manderà in onda stasera il servizio alle 20.35 su Canale 5, i pusher hanno reagito con insulti, minacce e anche qualche spintone. Ma non si sono fermati a questo, perché uno degli spacciatori ha addirittura estratto un taser, la pistola elettrica da pochi mesi in dotazione alla polizia, che ha attivato proprio davanti a Brumotti. Quest’ultimo sui social ha scritto: «Amici miei siamo tornati ad occuparci dello spaccio di droga delle piazze italiane… questa sera a @striscialanotizia mi troverete in quel di Milano… ci sarà anche una sorpresa elettrizzante #noalladroga #cocaina #spaccio».

VITTORIO BRUMOTTI DI STRISCIA LA NOTIZIA AGGREDITO A MILANO

Vittorio Brumotti aggredito a Milano nei pressi della Stazione centrale. Attimi di paura per lo storico inviato di Striscia la Notizia e campione di ciclismo. Ma non è la prima volta che Brumotti viene minacciato a Milano. Nel gennaio scorso, ad esempio, mentre girava un altro servizio sullo spaccio, era stato aggredito in Duca d’Aosta dagli spacciatori, i quali gli avevano lanciato contro anche sassi e bottiglie. Ma scene simili si erano verificate l’anno prima anche alle Colonne, un altro luogo “caldo” della città per la droga, e in corso Como. E ce ne sono state anche in altre città, come l’aggressione di Napoli che portò a tre arresti. Stavolta però niente pietre contro Brumotti, si è arrivati alla pistola elettrica. Per capire come è andata bisognerà aspettare la puntata di oggi, lunedì 21 gennaio 2019.

