GOOGLE MAPS: SEGNALAZIONI LIMITI VELOCITÀ E AUTOVELOX/ L’app si rinnova seguendo Waze: ma non in tutti i Paesi

La novità in arrivo per l’applicazione Maps di Google rappresenta una piccola novità e risponde alle richieste di molti utenti: presto infatti, stando alle anticipazioni fornite da alcuni siti specializzati, il sistema segnalerà non solo i limiti di velocità ma pure la presenza degli autovelox. Tuttavia, come è noto, le due funzionalità già erano presenti in Waze (soprattutto per merito dello delle segnalazioni da parte degli stessi utenti), l’altra app per la navigazione e che comunque fa parte dello stesso gruppo di Big G: ad ogni modo, al momento non è stata fornita alcuna indicazione in merito all’arrivo di questi aggiornamenti in Italia dato che per adesso riguardano solo i dispositivi Android di USA, Regno Unito, Indonesia, Brasile e altri ma si presume che presto, seppure a “macchia di leopardo”, interesserà anche altri Paesi. (agg. di R. G. Flore)

L’APP DI NAVIGAZIONE SI RINNOVA

Limiti di velocità e autovelox saranno a breve introdotti nell’app di Google Maps. L’applicazione utilizzata worlwide per raggiungere un determinato posto in auto, a piedi, in treno o in aereo, verrà a breve implementata con una funzione molto utile per tutti gli automobilisti, fornendo appunto il limite di velocità sulla strada in cui stiamo viaggiando, nonché la presenza dei fastidiosi autovelox, i rilevatori della velocità. Inizialmente, quando si era diffusa l’indiscrezione, si parlava di una funzione riservata ad un numero chiuso di utenti, ma nelle ultime ore, come scoperto da Android Police, il quadro è profondamente mutato, e la feauture è stata estesa a tutti, per lo meno, in determinate nazioni. Peccato però che in Italia, almeno per il momento, non sia prevista questa novità, mentre al momento l’aggiornamento è in fase di roll-out in Danimarca, Regno Unito e USA, solamente per i limiti di velocità, mentre in Australia, Brasile, Canada, India, Indonesia, Messico, Russia, Regno Unito e USA, sono segnalati anche gli autovelox con apposita icona sulla mappa.

GOOGLE MAPS: AUTOVELOX E LIMITI

Pare che oltre alla notifica visiva, per gli autovelox sia prevista anche una notifica sonora man mano che ci si avvicina al rilevatore di velocità, così come già previsto nei classici navigatori stand-alone. Google sarebbe al lavoro su questa importante modifica dal 2016, ed a breve sarà disponibile per tutti gli utenti sia Android quanto iOS. Come detto sopra, non è però chiaro se la novità verrà introdotta anche in Italia, e di conseguenza, chi vorrà ricevere le segnalazioni degli autovelox, dovrà affidarsi a Waze (app tra l’altro acquistata da Google nel 2013), o eventualmente ad un’altra applicazione esterna. Google Maps è comunque l’applicazione di navigazione satellitare più utilizzata al mondo è potremmo perciò scommettere che nel giro di breve tempo la feauture sugli autovelox dovrebbe arrivare anche in Italia.



