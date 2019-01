Il Ristoro, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti/ A Lu Monferrato una cucina casereccia con prodotti di qualità

Il Ristoro sorge a Lu Monferrato e sarà tra i protagonisti stasera di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti in onda stasera, 22 gennaio 2019, su Sky Uno. Andiamo quindi scoprire di più in merito a questo ristorante, in modo da comprendere quali sono le sue possibilità reali di vincita. La cosa che colpisce sin da subito de Il Ristoro è la sua location rustica. In effetti, sembra quasi che il ristorante voglia riprodurre un’atmosfera tradizionale e tipica della provincia piemontese di Alessandria. Il ristorante comprende anche un ampio giardino, che accoglie gli ospiti al momento dell’ingresso. Anche le sale interne possiedono lo stesso stile, approfondendo anche l’eleganza del luogo. Il ristorante possiede anche un balcone molto caratteristico che affaccia sulla tipica radura di Lu Monferrato. Quest’ultimo spazio risulta essere l’ideale per chi vuole pranzare al fresco, magari durante le stagioni più calde dell’anno. Ritornando all’esterno il ristorante ha anche una piccola piscina, solitamente utilizzata come arredo estetico.

Il Ristoro, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la cucina del ristorante e le cose da migliorare

Andiamo a conoscere meglio la cucina de Il Ristoro in gara ad Alessandro Borghese – 4 Ristoranti stasera. Come si può facilmente intuire, il ristorante punta ad avere una cucina tradizionale ed in un certo senso casareccia. Le porzioni dei piatti sono contenute e ben ordinate, in pieno stile piemontese. La qualità del cibo risulta essere molto buona, anche se alcuni potrebbero lamentare delle porzioni poco abbondanti. Di sicuro, uno dei punti di forza del ristorante è la qualità dei prodotti utilizzati che risultano essere di fascia alta e riescono a rilasciare un gusto unico ed eccezionale. Ci sono comunque, alcune cose da migliorare per quanto riguarda il ristorante Il Ristoro di Lu Monferrato. Secondo molti, il servizio non risulta essere all’altezza, anzi solitamente è distratto e scortese. I piatti vengono serviti dopo un lungo tempo d’attesa ed alcuni potrebbero spazientirsi. Nella media invece rientrano i costi per una cena di due persone. Chissà cosa ne penserà l’esperto Alessandro Borghese di un ristorante dalla cucina raffinata ma dal servizio che lascia a desiderare!

