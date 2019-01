Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 10/2019)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto pronti per iniziare una nuova settimana di estrazioni in compagnia degli appassionati della Sisal, dopo quella che si è conclusa sabato. I numeri vincenti verranno svelati fra poche ore, mentre conosciamo già il risultato del concorso precedente. Agipronews ha infatti già svelato la Top 3 per entrambe le lotterie, rivelandoci quali città hanno conquistato il podio. Vince la sfida contro il cugino, il Lotto con quattro numeri centrati ad Ercolano. La quaterna su Napoli ha premiato il vincitore con 67.500 euro, mentre altre quattro quaterne si sono piazzate al secondo posto. I giocatori più fortunati sono di Milano con un premio da 37.425 euro, Mola, in provincia di Bari, con un tesoretto da 36.900 euro ed infine Colleferro, in provincia di Roma, con un premio da 24 mila euro. Tutte le combinazioni sono state giocate inoltre su Tutte le ruote. Per quanto riguarda il montepremi, il valore annuale supera i 66 milioni di euro e più di 8 milioni invece per l’ultimo appuntamento. Il 10eLotto mette invece al primo posto gli 8 numeri centrati a Roma con un premio da 12.500 euro, unito all’Opzione Oro. 10 mila euro per una tripletta indovinata a Bitonto, in provincia di Bari, Fondi, in provincia di Latina, e Empoli nel Fiorentino. Il bottino annuale oltrepassa invece la soglia dei 274 milioni di euro, di cui circa 27 milioni realizzati nell’ultima estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo finalmente giunti all’appuntamento più atteso dagli amanti del Lotto: è arrivato il momento di scegliere quali numeri registrare con la nostra schedina. Qualcuno degli appassionati avrà di certo le idee più chiare, altri preferiranno affidarsi ai maxi sistemi e ad un approccio più scientifico. Altri ancora invece preferiscono valorizzare la tradizione, scegliendo la smorfia napoletana per ottenere qualche consiglio. Anche la nostra Rubrica preferisce puntare tutto sull’oracolo partenopeo per analizzare la news di oggi, utile per chi è ancora a caccia di numeri da giocare. Parliamo di un evento in particolare, che a strappato qualche sorriso alle autorità della Norvegia. Sembra infatti che un ladruncolo di auto sia diventato protagonista di una disavventura, visto che nel corso del furto è rimasto intrappolato all’interno del mezzo. A quel punto la concessionaria non ha potuto far altro che avvisare la Polizia, che ha provveduto a liberare lo sfortunato diciassettenne. Quest’ultimo tra l’altro non è sconosciuto agli occhi delle forze cittadine, visto che è stato pizzicato così tante volte da considerare gli agenti come degli amici a cui chiedere aiuto nei momenti più difficili. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il furto, 63, il ladro, 66, la trappola, 60, l’aiuto, 9, e il poliziotto, 17. Come Numero Oro scegliamo invece l’amico, 19.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sempre più ricco il Jackpot del SuperEnalotto: nel concorso di questa sera il valore del montepremi corrisponderà a 94,2 milioni di euro. Un bottino sempre più generoso quanto sfuggente, come sanno bene tutti gli appassionati in attesa di una svolta da parte del destino. Nell’attesa di scoprire che cosa accadrà nell’estrazione di oggi, rivediamo la statistica ed i premi assegnati nell’ultimo appuntamento. In testa il 5 con oltre 31 mila euro centrati da sette vincitori, seguito dal 4+ da più di 27 mila euro realizzato da sette appassionati. Scende invece il 3+ fino a 2.345 euro destinato a 144 giocatori, mentre solo 806 vincitori centrano il bottino del 4 pari a 275,09 euro. Scende di diversi punti anche il 3 da 23,45 euro, combinazione imbroccata da 28.648 giocatori, mentre 410.045 appassionati hanno indovinato i 5,10 euro abbinati al 2. Per le quote SuperStar, i 100 euro del 2+ sono stati realizzati da 1.957 vincitori, mentre 13.002 appassionati hanno azzeccato i 10 euro dell’1+. Infine abbiamo i 5 euro che lo 0+ ha regalato a 28.306 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot saranno di nuovo fra i riflettori questa sera, con un nuovo concorso e numeri vincenti. E naturalmente anche i premi previsti dalla lotteria italiana, divisi per ogni quota e destinati solo ai giocatori più fortunati. Tanti appassionati riusciranno a centrare l’obbiettivo, a prescindere dal montepremi previsto per oggi. Vincere è sempre più facile anche grazie alla presenza di quote minori, mentre uno dei compiti più difficili da realizzare riguarda la prima spesa. Come inaugurare il bottino appena centrato? Lo svela la nostra Rubrica in collaborazione con Kickstarter! Oggi vi parliamo di UVGLO, il più piccolo dispositivo al mondo in grado di sterilizzare qualsiasi tipo di tastiera. Ogni giorno si annidano diversi germi su tastiere di laptop e computer ed è sempre più difficile riuscire ad ottenere una pulizia completa. UVGLO fornisce però una soluzione, grazie al LED ad ultravioletti in grado di distruggere il 99,9% dei batteri. Privo di batteria, si può ricaricare grazie ad una penna da collegare al proprio smartphone, per poi usare il dispositivo ed ottenere la sterilizzazione completa della superficie trattata in soli 10 secondi. Si potrà invece partecipare all’asta ancora per 32 giorni, mentre il goal da oltre 8 mila euro ha ricevuto già il doppio dei contributi da parte degli utenti interessati.

