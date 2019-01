Migranti, chiuso Cara Castelnuovo di Porto/ Roma, trasferiti 300 ospiti: sindaco, “erano parte della comunità”

Chiuso il Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma: questa mattina sono iniziati gli sgomberi nel centro migranti, trasferiti 300 ospiti dei circa 550 totali. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, si tratta del secondo centro di accoglienza richiedenti asilo più grande d’Italia: la decisione della Prefettura è giunta venerdì 18 gennaio 2019, con il prefetto Paolo Basilone che ha annunciato alla stampa che il centro verrà chiuso. Il sindaco Riccardo Travaglini si schiera contro il provvedimento: «Il centro ormai faceva parte di Castelnuovo di Porto essendo qui da dieci anni era parte integrante di questa comunità. Il comune non è stato coinvolto dico che il Cara non debba essere chiuso, ma andava concertato sono dieci anni che Castelnuovo fa fronte a questa emergenza sono passate ottomila persone. Ci voleva un po’ di rispetto per una comunità che ha fatto tanto non solo per l’Italia ma anche per l’Europa».

CARA CASTELNUOVO DI PORTO CHIUDE, MONTA LA PROTESTA

Come sottolinea Repubblica, circa 150 immigrati titolari di protezione umanitaria per effetto del decreto Salvini perderanno anche il diritto alla prima accoglienza e non mancano le proteste. E’ stata organizzata a Castelnuovo di Porto una marcia silenziosa, come sottolineato dal parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres: «Siamo dispiaciuti e preoccupati. Chiediamo che non vengano trattati come bestiame. Con la marcia pacifica vogliamo esprimere solidarietà a questi poveri ragazzi. Non sappiamo dove andranno a finire almeno 200 persone. Hanno voluto sgomberare il centro velocemente in modo un po’ misterioso: basti pensare che l’autista del pullman nemmeno sapeva dove doveva andare, forse in Basilicata». E la CIGL lancia l’allarme, con 120 lavoratori a rischio. Il sindaco ha precisato: «Nel Cara lavoravano intere famiglie. Da un momento all’altro ci troviamo a spasso».

