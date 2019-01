Roma, ex Penicillina rioccupata: Raggi attacca Salvini/ “Dopo sgomberi serve sorveglianza”: è scontro Lega-M5s

Matteo Salvini e Virginia Raggi ben prima del Governo Lega-M5s avevano avuto numerose scintille per una visione diametralmente opposta sulla gestione della sicurezza e la “competenza” alla guida di una città importante come Roma: ora però gli scontri iniziano ad essere diversi e dopo la querelle sull’omicidio alla Magliana, spunta di nuovo il caso dell’Ex fabbrica di Penicillina sulla Tiburtina di fatto rioccupata a soli 40 giorni dal primo sgombero effettuato alla presenza del Ministero degli Interni. Un tweet sibillino questa mattina della sindaca di Roma ha rimesso al centro dell’attenzione tanto quell’occupazione quanto appunto lo scontro con il Ministro non nominato ma evidentemente evocato: «Inaccettabile ex Penicillina di nuovo occupata. Sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse. E ora c’è il rischio di dover ricominciare da capo. Dopo sgomberi occorre sorveglianza». L’accusa è chiara contro il leader della Lega, presente in prima persona durante lo sgombero del 10 dicembre scorso: chiusa negli anni ’90 e più volte occupata, sgomberata un mese fa e ora di nuovo nella stessa condizione di prima, con nuova occupazione di illegittimi, spacciatori e senzatetto.

NUOVO SCONTRO LEGA-M5S A ROMA

«Tante volte in passato si è proceduto allo sgombero, ma il posto non è mai stato reso inaccessibile e quindi le persone rientravano pochi giorni dopo. Questa azione invece dovrà essere definitiva e risolutiva»: a parlare è ancora Virginia Raggi, ma un mese fa alla vigilia del blitz con il quale la Ex Penicillina era stata liberata. Poi però, come spesso accade purtroppo, la sorveglianza nella Capitale è latente e quello stesso maxi locale è stato di nuovo occupato. La sindaca dà la responsabilità al Ministro Salvini anche se, in attesa di una pronta e sicura replica del leader leghista, fino a prova contraria la responsabile della sicurezza e ordine pubblico in qualsiasi città è proprio il sindaco. Lo scontro tra Lega e M5s a Roma non è appunto nuovo, anche se più volte Di Maio ha tentato di “convincere” la Raggi che con l’esperienza di Governo comune non consiglierebbe un fuoco incrociato praticamente ogni mese sui diversi casi presenti nella Capitale. «Chiediamo che la proprietà o il ministero dell’Interno procedano a rendere inaccessibili questi luoghi altrimenti ogni tentativo si conclude in un nulla di fatto», è invece la linea ribadita ancora oggi dal Campidoglio con un evidente mittente, Matteo Salvini. «Da 5 Stelle e Lega – dicevano giusto ieri gli esponenti di Fratelli d’Italia a Roma – si continua a governare a colpi di post sui social mentre l’illegalità e l’immigrazione incontrollata rimangono nei territori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA