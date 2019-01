Stefania Crotti, Chiara Alessandri voleva ucciderla da tempo/ Gorlago, piano diabolico: il marito non le crede

Dopo le parole della sorella di Stefania Crotti dette ieri a Pomeriggio 5, oggi entrambi i contenitori di cronaca nera del pomeriggio televisivo non possono che occuparsi ancora del delitto di Gorlago: a La Vita in diretta ha parlato, con brevi dichiarazioni, il marito della vittima ancora sotto choc per quanto avvenuto negli scorsi giorni. «Rancore forte nei confronti di Stefania? Nei suoi confronti sicuramente ce l’aveva, anche loro erano amiche di paese: si incontravano e si salutavano. Non mi si è avvicinata, era di fronte a me dai carabinieri e mi ha chiesto: le ho detto di non rompermi i coglioni. Non so perché Stefania sia salita su quella macchina, anche alle forze dell’ordine abbiamo detto che non crediamo a questa versione». «Io e Stefano (il marito della vittima) ci stiamo facendo forza a vicenda. Siamo tutti vittime di questo delitto», spiegava ieri Loretta Crotti, sorella della 42enne uccisa senza pietà a martellate da Chiara Alessandri. La killer rea confessa continua a ribadire la sua versione, per cui l’omicidio è stato compiuto ma non avrebbe dato fuoco lei al cadavere: mentre le indagini proseguono, numerosi sono i punti del “piano diabolico” di Chiara che ancora non tornano.

L’UOMO “COMPLICE” DI CHIARA: “MI HA USATO COME UNA MARIONETTA”

Nell’interrogatorio di garanzia in carcere questa mattina a Brescia, Chiara Alessandri ha di nuovo raccontato la sua versione (a cui Stefano non crede minimamente): la procura ha contestato alla ex amante del marito della vittima Stefano Del Bello, la premeditazione, ma la difesa smentisce il tutto, «La mia assistita ha risposto alle domande e ha ricostruito quanto accaduto, ribadendo di non aver bruciato il corpo. […] Stiamo valutando se effettuare una perizia psichiatrica», spiega il legale di Chiara, Gianfranco Ceci. Intanto in uno scambio di vocali WhatsApp con l’uomo che, suo malgrado, ha aiutato inconsapevolmente al piano diabolico della killer, si aggiungono dettagli “misteriosi”: voleva colpire una settimana prima, visto che risale al 4 gennaio il messaggio della donna al giovane Angelo (imprenditore di Gorlago) al quale fa credere di aver organizzato tutto insieme con il marito di lei. «Vorrei fare questa sorpresa ad un’amica. O meglio, è l’ex marito che ora vuole farle questa sorpresa, visto che ora – dopo una periodo di distacco – lei è tornata ad essere la sua compagna. Lui vorrebbe fare questa cosa e ha chiesto a me di aiutarlo. Lo avremmo fatto già la settimana scorsa se tu avessi potuto, ma tu non potevi». Stando all’inviato di Mediaset Enrico Fedocci, il piano iniziale di Chiara Alessandri prevedeva che anche lei fosse a bordo del furgone, salvo poi ripensarlo all’ultimo momento «prima di incontrare il marito, scenderò dal furgone e troverà me e dovremo chiarirci io e lei prima di farle vedere il marito. A quel punto tu dovrai andartene. Se lei non si farà bendare annulliamo tutto perché lei non deve vedere che viene a casa mia», spiega ancora la donna ad Angelo nei lunghi vocali WhatsApp. «Mi ha usato, mi ha usato – ripete l’imprenditore all’Eco di Bergamo a proposito della Alessandri – e ora rileggo tutta la vicenda come se fossi stato una marionetta nelle sue mani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA