Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: incidente diplomatico tra Movimento 5 Stelle e Francia (22 gennaio 2019) 

Nuovo scontro italo francese, nato questa volta dalle parole di Di Maio e Di Battista, ad irritare l’Eliseo sono state infatti alcune dichiarazioni degli esponenti grillini contro la politica francese in Africa . Per il ministro del lavoro la situazione è chiara, con i transalpini che sfruttano le ex colonie per arricchirsi. Gli strali dei politici nostrani vanno soprattutto contro l’utilizzo del Franco francese come moneta dei 14 ex possedimenti francesi, cosa questa che per Di Maio dovrebbe portare l’Europa a sanzionare la Francia. Immediata la presa di posizione del governo di Macron, che definisce le parole un “atto ostile”, e che per questo ha convocato l’ambasciatore italiano a Parigi.

Ultime notizie, nuova batosta per l’economia italiana

Dopo il report di Bankitalia che ha limato considerevolmente la crescita del nostro paese per il 2019, arriva quella del Fondo Monetario Internazionale. Nell’ultimo bollettino i contabili del FMI sono concordi con via Nazionale nello stimare la crescita del paese allo 0,6%, ben lontana quindi da quella prevista dal governo. Per il fondo l’Italia non solo non crescerà di quanto previsto, ma farà da zavorra a tutta l’economia globale , minacciando la stabilità di vari paesi. Il bollettino presentato al Forum internazionale dell’economia di Davos ha immediatamente suscitato le ire del governo giallo verde, uno dei primi a commentare, come spesso accade, è stato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Per il leader del Carroccio non è certo la politica “espansiva” italiana ad essere una minaccia, ma bensì il Fondo Monetario Internazionale stesso.

Ultime notizie, multa di 50 milioni di euro a Google

Sanzione combinata uno dei giganti della grande rete, il motore di ricerca Google. l’azienda americana dovrà Infatti versare allo stato francese ben 50 milioni di euro, per un presunto sfruttamento dei dati personali degli internauti. La pesante sanzione fa scalpore, anche perché è la prima volta che il famoso motore di ricerca viene sanzionato dopo l’entrata in vigore del regolamento per la privacy. Plausibili le motivazioni che stanno alla base della multa, con i francesi che accusano l’azienda americana di fornire indicazioni fuorvianti ai cittadini francesi, indicazioni che mettono a repentaglio la tutela della privacy. I legali di Google hanno già annunciato che presto presenteranno un ricorso, non escludendo che esso possa interessare la Corte di Giustizia Europea.

Ultime notizie Serie A, la Juve torna a +9, 3-0 al Chievo

i bianconeri hanno pienamente rispettato il pronostico vincendo 3-0 con le reti di Douglas Costa, Emre Can e Rugani. Con questo successo gli uomini di Allegri tornano a +9 sul Napoli secondo, ma il portiere quarantenne del Chievo, Stefano Sorrentino, si è tolto la soddisfazione di un calcio di rigore parato a Cristiano Ronaldo, primo errore di CR7 dal dischetto nella sua esperienza italiana. Nel pomeriggio il Milan aveva battuto 0-2 il Genoa a Marassi con le reti di Borini e Suso, prendendosi il quarto posto in classifica a +1 sulla Roma e +2 sulla Lazio. Si è chiusa la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A con il posticipo all'Allianz Stadium tra Juventus e Chievo. Nel testacoda tra la prima e l'ultima in classifica.

