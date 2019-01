40 anni dal delitto Guido Rossa: Mattarella a Genova/ Presidente ‘segue’ Salvini: “Stato prenda i terroristi”

Quaranta anni fa moriva ucciso dalle Brigate Rosse il sindacalista iscritto al Pci Guido Rossa, operaio dell’Italsider, e in occasione del memoriale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Genova dove ha tenuto una cerimonia di ricordo e commemorazione all’interno dell’ex stabilimento Ilva. Ricordando pur senza citarlo direttamente, il recente caso di Cesare Battisti, il Capo dello Stato ha in qualche modo “seguito” l’appello rivolto dal Ministro Salvini in merito al ritorno in Italia dei tanti terroristi già condannati ma in fuga o in Francia o in Sud America: «L’impegno delle istituzioni non può dirsi del tutto concluso, non può fermarsi l’azione delle istituzioni finché non sia compiuta giustizia. Coloro che si sono sottratti alla fuga, all’esecuzione della pena, devono scontare la pena comminata. Perché la democrazia è condizione delicata la cui cura è affidata alle istituzioni ma non in misura minore ai cittadini in tutti i luoghi». Mattarella ha poi ricordato gli anni bui che precedettero e seguirono l’orrendo delitto di Guido Rossa, «Ancora ci chiediamo come sia potuto accadere ed è un interrogativo attuale per una democrazia che voglia saper vivere e affrontare le proprie contraddizioni, per impedire che forze oscure avvertano nuovamente la tentazione di tornare all’attacco».

IL DELITTO GUIDO ROSSA 40 ANNI FA

Il 24 gennaio 1979, alle ore 6.35 del mattino, l’operaio dell’Italsider di Genova Guido Rossa esce di casa come ogni giorno per recarsi al lavoro: ad attenderlo però un commando delle Brigate Rosse composto da Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi, gli sparano e lo uccidono sul colpo. Il sindacalista iscritto al Pci fu il primo ad essere colpito dalle Br in pieni anni di piombo e di fatto segnò – con questo atroce delitto – un cambio di passo e un raffreddamento dei “rapporti” tra i partiti di sinistra, il Pci, gli intellettuali e gli stessi terroristi delle Brigate Rosse. Guido Rossa aveva denunciato proprio nella sua Italsider un collega operaio, Francesco Berardi, che aveva distribuito volantini propagandistici delle Br e dopo la testimonianza al processo il gruppo terroristico gli giurò morte: il sindacato offrì per alcuni mesi a Rossa una scorta, formata da operai volontari dell’Italsider, ma lo stesso Rossa in seguito rinunciò. Nell’anniversario dei 40 anni dal delitto politico, alcune scritte indegne e incivili sono apparse anche questa mattina Salita Santa Brigida a Genova, altro luogo storico per il terrorismo: lì lo scorso 8 giugno 1976 le Brigate Rosse uccisero Francesco Coco, Procuratore generale di Genova, e i due uomini della scorta. Le scritte ritrovate citano «Guido Rossa infame»: pochissime parole scoperte dalla Digos il giorno della commemorazione di Mattarella a pochi chilometri da lì, un’altra pagine indegna di questa lunga campagna d’odio che sembra non finire anche dopo la sconfitta delle Brigate Rosse.

