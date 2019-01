“Cala Pil ma aumentano i gay”: titolo choc di Libero/ Crimi “ignobili omofobi”: Di Maio, “stop fondi editoria”

Dopo i “terroni che comandano” ora il nuovo titolo choc di Libero – che già sta creando polemica e bufera – riguarda gli omosessuali in merito al tema della fatturazione elettronica: «C’è poco da stare allegri. Calano fatturato e Pil, ma aumentano i gay». Apriti cielo, il Quotidiano diretto da Pietro Senaldi e Vittorio Feltri viene prevedibilmente attaccato dall’intero arco parlamentare, in particolare dal Movimento 5 Stelle cui viene servito sul piatto d’oro uno dei loro cavalli di battaglia, ovvero l’abolizione dei fondi pubblici all’editoria. Il caso montato dal quotidiano “di Centrodestra”, a firma Filippo Facci, riguarda proprio il complicato rapporto tra economia e fattura elettronica come Libero spiega nel sommario «tre imprenditori su 4 furono dalla ricevuta elettronica e l’economia soffre. Gli unici a non sentire crisi sono gli omosessuali: crescono in continuazione». Tematica piuttosto “particolare”, specie da titolo in prima pagina, ma è evidente che a colpire è il termine usato: «Provo disgusto per il titolo del giornale Libero. Un giornale che riceve soldi pubblici che prima pubblica titoli razzisti contro, poi oggi anche omofobi. Avvierò immediatamente una procedura interna per vagliare la possibilità di bloccare l’erogazione dei fondi residui spettanti a un giornale che offende la dignità di tutti gli italiani e ferisce la democrazia», scrive in una nota il sottosegretario M5s con delega all’Editoria, Vito Crimi.

DI MAIO, “SCRIVERANNO SENZA SOLDI PUBBLICI”

In attesa della pronta difesa di Feltri e Senaldi, l’attacco diretto a Libero arriva anche dal vicepremier Luigi Di Maio che da tempo vede di cattivo occhio il giornale fondato da Vittorio Feltri: «Abbiamo fatto bene o no a tagliare i fondi a giornali del genere? Scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici. Vito Crimi ha avviato la procedura che azzererà i finanziamenti pubblici entro i prossimi tre anni», sentenzia il Ministro che in Manovra ha già inserito un emendamento per il taglio dei fondi ai giornali minori, l’ultimo rimasuglio di fondi pubblici per l’editoria rimasto finora. «Mi aspetto che il giornalismo che tanto vede in noi il nemico – avverte ancora Crimi – faccia sentire la sua voce. Probabilmente, chi distrugge la credibilità della stampa sono proprio alcuni giornalisti». Inevitabile la reazione anche del mondo LGBT che tramite il portavoce di Gay Center, Fabrizio Marrazzo, accusano Libero di omofobia: «Ringraziamo il Sottosegretario all’editoria Vito Crimi per essere intervenuto prontamente, al quale chiediamo un incontro per discutere di formazione sul linguaggio corretto verso le persone LGBT, fondamentale per l’editoria […]. Ribadiamo ancora una volta che questo paese ha necessitá urgente di una seria legge contro l’omofobia, che tuteli le persone gay lesbiche e trans, e per cui facciamo appello al Presidente Conte e al Vicepresidente Di Maio».

