Chiara Gandolfi è morta dopo la lunga battaglia al tumore/ “La felicità è dentro di te, sempre e comunque”

L’ultimo post sul suo blog, “Lisadea” è del 26 maggio dello scorso anno. Si intitola “La felicità è dentro di te, sempre e comunque”. Parole difficili da accettare, da comprendere, adesso che l’autrice, Chiara Gandolfi, è morta a 41 anni, dopo una battaglia durata anni contro il tumore. Lo scritto è un profondo dialogo con se stessi, non è facile afferrarne i reconditi significati. Alla fine sembra che chi parli sia la morte, che “tiene lo sguardo fisso all’orrizzonte. Non vedo nessuno. Non vedo le persone che camminano e attraversano la strada. Nel mio mondo non esistono. Cammino con lo sguardo nel vuoto piuttosto che guardare questa città pezzente che mi sta stretta. Non so dove vorrei essere. Ovunque tranne qui direi, ma non sono sicura esista un luogo all’altezza delle mie aspettative”. Sembra quasi che questa persona, la morte, si arrenda davanti alla forza, la bellezza, la certezza di questa donna, che provi rabbia nel non essere riuscita a sconfiggerla dentro: “Se non incontri il mio sguardo non puoi conoscere proprio nulla di me. Sono una roccaforte impenetrabile che rafforza la guardia agli accessi. Gli occhi nascosti. La bocca immobile o incapricciata in una smorfia sciocca. Tanto basta all’espressività umana”. Poi alla fine si arrende davanti a lei: “Quel giorno sorriderai, svanirà la tua stanchezza e proverai una profonda soddisfazione per il meraviglioso essere umano che sei. Quel giorno accarezzerai ogni fatica con la consapevolezza che la felicità si conquista sbucciandosi le ginocchia e infangandosi le mani. Abbraccerai ogni dolore per il minor tempo possibile. Smetterai di covarlo e gli permetterai di attraversarti e cambiarti profondamente prima di lasciartelo alle spalle”. Fino all’ultimo istante: “Quel giorno – quando ogni illusione sarà perduta – schianterai come cristallo al suolo ogni tua utopia e finalmente, profondamente, vivrai la tua vita. Semplicemente. Felicemente”. Non sappiamo se sia l’interpretazione giusta, ma poco importa perché tutti gli scritti che Chiara ha lasciato hanno questo tenore: una forza oltre la forza, nessun pietismo, sentimentalismo, una dignità assoluta, un rispetto per la vita, a qualunque costo.

L’ULTIMO SALUTO SU FACEBOOK

E’ un dialogo serrato con la malattia, la morte, e se stessa, che si legge in quelle pagine. Coraggioso, impertinente, come in quel post che si intitola “A te che sei me”: “Se fossi qui di fronte a me e io potessi togliere ogni freno ti sbranerei, ti farei a pezzi, a brandelli, dove la carne è piena e sanguina e compiace totalmente il mio desiderio. Quando ti penso l’impatto è così violento che mi strapperei la pelle per uscire da me stessa. Perché arrivati a questo punto, nella guerra fra me e te, non mi basta più uscire di casa a prendere aria, ho bisogno di uscire da me stessa per allontanarmi da te”. E poi tanti ricordi, momenti, persone, attimi. Chiara Gandolfi appare anche in alcune foto, calva per le cure che faceva, mai nascosta dietro a una parrucca: “È come con la parrucca:ognuna è libera di fare ciò che sente, io ho deciso di non metterla perché non voglio nascondere nulla”. Il 31 dicembre l’ultimo suo post su Facebook, gli auguri a tutti di un buon anno. Chiara lascia il marito Paolo e una figlia piccola. I funerali si sono tenuti oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente a Fiumicello.

