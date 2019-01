Cuneo, trovato cadavere di una donna/ Ultime notizie, volto in una pozza di sangue: si indaga per omicidio

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nelle scorse ore in quel di Barge, in provincia di Cuneo. Il corpo è stato trovato nei giardini pubblici che si trovano vicino alla chiesa di San Rocco, non lontano dal centro del piccolo comune piemontese. Come riferisce l’edizione online del quotidiano La Stampa, ad avvertire le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti che abitano nella zona del ritrovamento del cadavere, e che hanno appunto notato il corpo della donna riverso a terra in una pozza di sangue attorno alle ore 9:00 di questa mattina. Sul posto si sono recati i carabinieri nonché gli uomini dei vigili urbani e un equipaggio del 118. Si è tentato ovviamente di rianimare la donna, ma la vittima era morta da tempo e l’intervento dei medici è stato vano. Al momento non sono state rese note le generalità della donna, ma attorno all’ora di pranzo, verso le 12:30, un uomo di Barge sarebbe stato accompagnato presso la caserma dei carabinieri della compagnia locale.

CUNEO, TROVATO CADAVERE DI UNA DONNA

Non è chiaro di chi si tratti ma non è da escludere possa essere il marito della vittima, che stando ad alcune testimonianze appariva “disperato e sconvolto”. Al momento l’uomo non sarebbe fra i sospettati per quello che risulterebbe essere a tutti gli effetti un omicidio, visto che la donna è stata rinvenuta senza vita e con una serie di gravi ferite, soprattutto al volto, forse per via di alcuni colpi ricevuti con un oggetto molto pesante (un sasso?). Anche per via di queste serie lesioni l’identificazione del cadavere non è stato semplice. La vittima, come detto, era riversa a terra e il capo si trovava in una pozza di sangue; altre tracce ematiche sarebbero state trovate nei pressi del marciapiede davanti all’ingresso del giardinetto. Secondo quanto emerso dai primi rilievi non è da escludere che la donna sia stata colpita più volte altrove, e che poi la stessa sia stata trasportata ancora agonizzante, o forse già morta, nel giardinetto. La vittima dovrebbe avere fra i 60 e i 70 anni, e i vestiti che indossava erano quasi completamente stracciati. Si indaga per omicidio.

