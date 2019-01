Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi, 23 gennaio 2019: i numeri vincenti! (concorso 204/2019)

Torna SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto: oggi, mercoledì 23 gennaio 2018, è in programma una nuova estrazione. C’è voglia di ripartire dopo quanto accaduto la scorsa settimana, quando abbiamo registrato una brusca frenata. Nessuno ha indovinato la combinazione vincente. Niente “6”, ma una battuta d’arresto non può fermare la voglia di vincere dei tanti giocatori. Del resto con questo gioco non si vince solo indovinando i sei numeri fortunati. Lo sanno bene i possessori delle 10 schedine vincenti che mercoledì scorso hanno fruttato 945,19 euro. Si sono dovuti accontentare invece di 124,56 euro coloro che hanno centrato quattro numeri tra i sei vincenti: in tal caso le vincite sono state 183. E poi ci sono i 42,49 euro vinti con il “3” e 10,26 euro per il “2”: le schedine vincenti sono rispettivamente 2.388 e 14.057. L’occasione per vincere torna dunque stasera con SiVinceTutto Superenalotto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Il prossimo vincitore di SiVinceTutto Superenalotto sarai tu? La Fortuna continua a girare, quindi oggi potrete provare a prenderla al volo. Del resto è molto semplice: si hanno a disposizione 12 numeri su 90, ma per vincere il primo premio basta indovinarne sei, pur sapendo che si può vincere anche azzeccando 5, 4, 3 e 2 numeri. La Dea Bendata ha attraversato un po’ tutta l’Italia, distribuendo tanti premi tra tutte le categorie di gioco, tranne quella più importante per quanto riguarda la settimana scorsa. L’ultimo “6” è stato realizzato il 9 gennaio scorso, quando sono stati vinti poco meno di 90mila euro. Non c’è stato tra l’altro un solo fortunato, perché la grande vincita è stata realizzata con un sistema della Bacheca dei Sistemi suddiviso in ben 26 quote. Altrettanti i giocatori premiati in tutta Italia, quindi attenzione anche a queste formule di gioco, perché si sono rivelate fortunate.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

