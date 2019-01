Evitare l’ecotassa comprando l’auto entro marzo/ Tutti i modelli che subiranno il rincaro

Si può evitare l’ecotassa, comprando l’auto entro marzo. La nuova legge è stata approvata come emendamento alla manovra fiscale 2019. Tra le agevolazioni troviamo invece l’ecobonus fiscale per premiare automobili meritevoli dal punto di vista ambientale. Vengono invece punite tutte le vetture con emissioni di Co2 superiori a determinati valori. L’ecotassa verrà corrisposto sull’atto della prima immatricolazione in Italia del mezzo in questione ed entrerà in vigore dal primo marzo prossimo. Per questo può essere un vantaggio non indifferente per i portafogli andare ad acquistare l’automobile nel prossimo mese. Quanto peserà questa tassa? Scatta quando il livello di emissioni supera la soglia dei 160 g/km ed è fissata in questo caso attorno ai 1100 euro. Passando ai 175 g/km invece si arriva a pagare 1600 euro per arrivare ai 200 g/km per un prezzo di 2500 euro. Tutte le auto con un’emissione superiore ai 250 g/km invece subiranno un rincaro di ben 2500 euro.

Evitare l’ecotassa comprando l’auto entro marzo: i modelli colpiti

Quali sono i modelli colpiti dall’ecotassa? Questa si può evitare acquistando un’auto entro marzo, perché poi entrerà in vigore. Le auto più bersagliate sono ovviamente quelle di più grande cilindrata come le grandi Suv o le supercar che ovviamente inquinano di più, con un maggior numero di emissioni di Co2. Scendendo nei dettagli tra le auto più colpite c’è la Jeep Renegade che occupa addirittura il quinto posto nella speciale classifica dei modelli più venduti nel nostro paese. Attenzione anche all’Alfa Romeo Giulietta che grazie ai suoi 120 cavalli vapore della versione 1.4 turbo emette 164 g/km di Co2. Tra le altro auto che superano di molto i valori ci sono la Lexus LS Hybrid, la Bmw Serie 1, la Fiat 500 L, la Ford Kuga, la Mokka XX, la Porsche, la Suzuki Jimmy e molte altre ancora. Ovviamente prima di un acquisto converrà, dal primo marzo prossimo, cercare di capire con attenzione quale sarà il valore dell’ecotassa.

