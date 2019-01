Mario Biondo, indagato medico spagnolo/ “False dichiarazioni sulla prima autopsia” (La Vita in Diretta)

«La nostra battaglia continuerà fino a quando mio figlio non avrà giustizia, siamo solo all’inizio». Così la mamma di Mario Biondo ha commentato a La Vita in Diretta la notizia della svolta nelle indagini sulla morte del cameraman palermitano, trovato morto il 30 maggio 2013 nel suo appartamento, dove viveva con la moglie Raquel Sánchez Silva, popolare conduttrice tv spagnola. La famiglia di Mario Biondo non ha mai creduto alla tesi del suicidio e a distanza di oltre cinque anni e mezzo dalla morte del giovane, arriva la svolta: il medico che per primo ha eseguito l’autopsia sul cadavere del cameraman è indagato. Aveva affermato di aver eseguito delle procedure che però il secondo medico ha dichiarato di aver effettuato per la prima volta, quindi il primo ha dichiarato il falso e per questo è indagato. «La nostra battaglia continuerà fino a quando mio figlio non avrà giustizia, siamo solo all’inizio. È stato difficile per me mostrare le foto di mio figlio morto, ma dovevo far vedere a tutto il mondo che era impossibile che mio figlio si fosse impiccato», ha spiegato la signora Santina ai microfoni del programma di Raiuno.

MARIO BIONDO, INDAGATO MEDICO SPAGNOLO: ECCO PERCHÉ

«Hanno dichiarato che Mario è morto alle 4, ma due ore dopo ci sono stati accessi su WhatsApp e sul pc. Chi c’era allora con lui?», si chiede Pippo Biondo. In un altro certificato è stata poi spostata l’ora della morte del cameraman, una circostanza che ha destato molti sospetti. La verità arriverà dopo la terza autopsia? Il corpo di Mario Biondo è stato riesumato a novembre per procedere con un nuovo esame autoptico. «Si tratta di dichiarazioni false. Non puoi dichiarare di aver aperto il cranio e di non aver trovato nulla di rilevante, e poi si scopre che è stato aperto per la prima volta a Palermo. Aveva dichiarato di aver aperto lo stomaco, invece è stato trovato intatto a Palermo e con della carne all’interno. Erano stati dichiarati anche esami sulle urine, ma la vescica era intatta», ha spiegato la mamma di Mario Biondo, Santina D’Alessandro. Infine, sulla vedova Raquel Sánchez Silva ha aggiunto: «È sparita e si fa la sua vita, a lei non interessa nulla di Mario».

