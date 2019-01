‘Ndrangheta, arresti tra Piemonte e Valle d’Aosta/ Operazione “Geenna” contro infiltrazioni mafiose

Nuovo colpo alla ‘ndrangheta quello inferto dalle forze dell’ordine: è in corso l’operazione “Geenna”, arresti e perquisizioni tra Piemonte e Valle d’Aosta per numerosi esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese. Come sottolinea Stretto Web, è in corso dalle prime ore del mattino l’operazione dei Carabinieri del Ros e del Gruppo di Aosta per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino nei confronti di un sodalizio ‘ndranghetistico operante in Valle d’Aosta e riconducibile alla famiglia Nirta-Scalzone di San Luca. Grazie alle indagini effettuate negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno potuto ricostruire le infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico-imprenditoriale, ma non solo: scoperto un giro di narcotraffico tra Spagna e Italia.

‘NDRANGHETA: OPERAZIONE “GEENNA”, ARRESTI E PERQUISIZIONI

L’operazione è estesa anche alla Calabria, al Piemonte, alla Lombardia, alla Sicilia e alla Liguria, con gli investigatori che hanno accertato che «la ‘ndrangheta era operativa con una propria stabile struttura ad Aosta, infiltrando pesantemente il tessuto economico, sociale e politico della regione». E’ stato registrato «uno scenario di pervasiva infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-imprenditoriale a partire dal 2014», con gli indagati che erano coinvolti inoltre nell’importazione di ingenti partite di cocaina tra Spagna, Calabria e Piemonte. Un altro colpo alla criminalità organizzata calabrese, dopo il blitz delle forze dell’ordine di fine dicembre: i clan del Crotonese erano pronti a scatenare un nuovo scontro mafioso per il controllo del territorio, ma la maxi operazione della Polizia di Stato ha evitato il peggio.

