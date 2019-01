Stefano Del Bello, marito di Stefania Crotti/ “Ho detto a mia figlia che la mamma è diventata un angelo”

Il delitto di Erbusco che vede vittima Stefania Crotti, brutalmente assassinata dalla ex amante del marito, Chiara Alessandri, ha trovato spazio ieri sera anche nella puntata di Porta a Porta. La trasmissione ha intervistato proprio il marito della donna uccisa, Stefano Del Bello, il quale ha spiegato di aver trovato il coraggio di rivelare la morte della madre solo ieri alla piccola figlia di soli sette anni, Martina. Alla giornalista ha spiegato che proprio ieri mattina la loro bambina ha saputo tutta la verità su quanto accaduto. “Gliel’ho detto io, le ho detto semplicemente che le avevo raccontato una bugia dicendo che la mamma era via per lavoro per qualche giorno, che questa bugia non era voluta per farle del male ma solo per nasconderle quello che era accaduto alla mamma”. La stessa famiglia, fino a sabato mattina era all’oscuro di quanto realmente accaduto a Stefania. “Le abbiamo detto che è diventata un angelo come la zia”, ha aggiunto Stefano Del Bello della vittima, e dopo queste parole la figlia avrebbe capito che la sua mamma era morta. Ora, a detta dell’uomo, la sua bambina sarebbe “sollevata” perchè “ha capito che il suo papà non le sta più mentendo”. Ora la piccola dorme con la foto della madre sotto il cuscino.

STEFANO DEL BELLO: “MIA MOGLIE NON SAREBBE MAI SALITE SUL FURGONE”

Al momento si sa per certo quanto accaduto lo scorso giovedì pomeriggio, quando Stefania Crotti è salita sul furgone di un signore che non conosceva, fidandosi di lui. Si sarebbe fatta bendare dopo essersi presentato a lei con un biglietto e una rosa. Ma come è possibile che la donna possa aver accettato un così simile invito? A rispondere ai microfoni di Porta a Porta è stato Stefano Del Bello, marito della vittima: “Conoscendo mia moglie no… non è possibile che abbia accettato una cosa del genere”. Lo stesso uomo ammette di non aver mai inviato biglietti con dichiarazioni d’amore alla moglie, neppure in occasioni come Natale o San Valentino, dunque quel “Ti amo” scritto sul biglietto consegnato a Stefania avrebbe dovuto subito farla dubitare. Il pensiero però è sempre per la piccola Martina. Nonostante l’immane tragedia, Del Bello ha spiegato che continuerà a portare la figlia alla scuola di danza “oggi le ho chiesto se voleva andare al corso di danza e mi ha detto assolutamente sì”. Il secondogenito dell’assassina, Chiara Alessandri, è coetaneo della piccola Martina: “Frequentano la stessa scuola in due sezioni diverse”, ha spiegato il marito di Stefania, ammettendo al tempo stesso di non sapere bene come si sarebbe comportato da questo momento in poi.

L’INCONTRO TRA STEFANO DEL BELLO E CHIARA ALESSANDRI

In caserma è avvenuto l’incontro tra i due ex amanti: “Lei mi ha chiesto il motivo per cui mi trovavo lì”, ha spiegato Del Bello. Fino alla fine lui non ha mai pensato che Chiara potesse avere a che fare con la scomparsa della moglie. A rivelarglielo è stato il comandante della caserma. L’ex amante gli avrebbe chiesto anche di accarezzarla: “Gli ho detto che non volevo essere assolutamente disturbato”. Gli avrebbe anche detto che aveva intenzione di scrivergli dopo aver appreso della scomparsa della moglie. Oggi l’uomo ritiene di essere stato solo molto sfortunato. Stefano Del Bello ha poi spiegato la necessità sentita da lui e dalla moglie di prendersi un momento di pausa prima di tornare sui suoi passi. Ad aiutarli nel loro rapporto di coppia era stata anche una dottoressa che proprio una settimana fa aveva avuto modo di costatare il ritorno della serenità tra i due. Dopo la scomparsa di Stefania, Stefano ha subito iniziato ad avere dei dubbi su quanto accaduto. Non vedendola tornare si è recato sul posto di lavoro notando la sua auto e chiedendo informazioni ad una collega. Subito sarebbe scattato in lui un campanello di allarme.



