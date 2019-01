Torino, cade controsoffitto di una scuola/ Ultime notizie, ferita un’alunna 15enne: paura al Colombatto

Si è temuto il peggio questa mattina in una scuola di Torino, quando è caduta una parte del controsoffitto di un’aula. L’episodio, riportato nelle ultime ore da numerosi quotidiani, è avvenuto precisamente presso il Colombatto di Torino, istituto superiore alberghiero, ed ha visto coinvolta una ragazza di 15 anni, a cui è appunto finita addosso parte della controsoffittatura. Fortunatamente la giovane è stata ferita in maniera lieve, visto che è stata colpita da una parte in polistirolo, ma la stessa è stata comunque trasporta per sicurezza presso l’ospedale, per ulteriori accertamenti. L’incidente si è verificato precisamente nello spogliatoio dei laboratori di servizio di cucina e sala e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, oltre all’ambulanza, e nel contempo anche i tecnici comunali per verificare le condizioni di sicurezza della scuola. «Ancora non ci hanno spiegato nel dettaglio cosa è successo – le parole di Riccardo, rappresentante d’Istituto, riportate dall’edizione online del Corriere della Sera – aspettiamo che sia la dirigente a dirci qualcosa».

TORINO: CADE CONTROSOFFITTO IN UNA SCUOLA

Sulla questione si è espresso anche Gianna Pentenero, assessore regionale alla scuola: «Abbiamo bisogno che le risorse dello Stato siano fruibili. Abbiamo programmato tutto, a questo punto serve la cassa per avviare i lavori tra cui quelli di messa in sicurezza degli edifici. Per il Piemonte per gli anni 2016-2019 sono stati Stanziati oltre 400 milioni, ma il 50 per cento non è stato ancora speso, perche’ è ancora sulla carta». L’episodio ha fatto tornare alla mente la tragedia avvenuta al Darwin di Rivoli undici anni, quando un pezzo di controsoffitto cadde travolgendo gli alunni, e ferendo mortalmente il povero Vito Scafidi. Fortunatamente l’incidente odierno ha avuto esiti molto meno drammatici, anche se è evidente il problema della scarsa sicurezza in numerosi istituti d’Italia, da nord a sud. Il “crollo” è avvenuto attorno alle ore 9:00 di questa mattina, durante la prima ora di lezione, e il Colombatto era già stato protagonista di una “caduta” nel 2012, quando fortunatamente le aule erano deserte.

