Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: blitz al Cara di Castelnuovo di Porto (23 gennaio 2019) 

L’esercito si è presentato stamani al centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. Gli extracomunitari, circa 300 saranno “riallocati” in altre strutture da individuare successivamente. Lo sgombero ha suscitato notevoli proteste, non solo da parte dell’opposizione di governo, ma anche dalle istituzioni religiose presenti nel piccolo paesino a pochi chilometri della capitale. La decisione presa oggi è relativa all’approvazione del decreto Salvini, con i richiedenti asilo che non avranno neppure diritto alla prima accoglienza. Lo smantellamento dovrà essere completato improrogabilmente entro il 31 gennaio, in tale contesto da segnalare come il sindaco del paese Riccardo Travaglini ha emesso un ordinanza di protezione civile.

Ultime notizie, Lino Banfi all’Unesco

Il capo politico del movimento cinque stelle Luigi di Maio, esponendo la nuova norma di legge sul reddito di cittadinanza, ha dichiarato di aver segnalato all’Unesco come rappresentante italiano Lino Banfi. Banfi porterà l’italianità nel mondo, quell’italianità fatta della generosità dei nonni e dalla bonomia dei nostri cittadini. Soddisfazione è stata espressa dall’attore, che prendendo la parola sul palco ha dichiarato che vuole portare un “sorriso” nell’assemblea generale. Ironico l’altro vice premier, Salvini, che commentando la nomina di Banfi vorrebbe sapere oltre a Banfi dove è rimasto Jerry Cala’, Renato Pozzetto e Umberto Smalia.

Ultime notizie, il senatore De Falco cita legalmente la dirigenza cinque stelle

Il senatore De Falco ex comandante della Guardia Costiera ha citato il capo politico del movimento cinque stelle Luigi di Maio. Per De Falco il suo allontanamento dal partito è gravemente ingiusto, stante le evidenti “viziature di forma”. La citazione è stata presentata presso il tribunale di Roma dall’avvocato Lorenzo Borre’, professionista che ha già assistito molteplici ex grillini. La citazione interessa l’allontanamento di De Falco dai banchi della maggioranza, allontanamento conseguente alla presa di distanza dalla politica dei cinque stelle. De Falco contesta anche la decisione presa da Di Maio sulla nomina degli esperti che hanno sancito l’allontanamento. Borre’ interpellato dai cronisti è sicuro di far evitare al suo assistito quanto meno il pagamento della penale, una penale a detta del legale totalmente anti costituzionale.

Ultime notizie, il Milan acquista Piatek

Si accende il calciomercato di riparazione, che sta entrando nel vivo dopo la partenza di Gonzalo Higuain dal Milan. La società allenata da Gattuso alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il “pipita” nelle prossime ore ufficializzerà l’acquisto di Piatek dal Genova, importanti i termini economici dell’operazione, alla società ligure andranno Infatti almeno 35 milioni più bonus, escluse Inoltre la presenza nell’operazione di contropartite tecniche. Nella giornata di oggi Inoltre è arrivata la notizia della richiesta da parte di Marcelo di essere liberato dal Real Madrid, il forte terzino del blancos ha chiesto di essere ceduto alla Juventus, determinante nella decisione del brasiliano la presenza della squadra bianconera di CR7. Per un big che arriva un altro potrebbe partire, si tratta di Allan richiesto in maniera pressante dal PSG.



