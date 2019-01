AMANDA KNOX, ITALIA CONDANNATA DA CORTE STRASBURGO/ “Violati i diritti della difesa”: americana sarà risarcita

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia per aver violato i diritti della difesa di Amanda Knox nell’ambito del processo per la morte di Meredith Kercher. Come riportato da La Repubblica, nel merito di un ricorso presentato dall’americana, assolta insieme all’ex fidanzato Raffaele Sollecito per il delitto di Perugia, che ha visto un’unica condanna per l’ivoriano Rudy Guede, la Corte ha ravvisato l’assenza di legali e interpreti durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007. Secondo quanto stabilito dai giudici europei, “Amanda Knox è stata interrogata il 6 novembre 2007 alle 5.45 in assenza di un avvocato” quando erano già state formulate accuse penali nei suoi confronti. Il governo italiano, secondo la Corte, non ha “fornito prove per dimostrare che esistessero circostanze eccezionali per giustificare tale assenza, e questa non abbia irrimediabilmente minato l’equità dell’intera procedura”. Il diritto alla difesa è stato dunque violato anche perché l’interprete presente, per sua stessa ammissione, ha giocato un ruolo che è andato oltre i limiti dell’interpretazione.

AMANDA KNOX, ITALIA CONDANNATA DA CORTE STRASBURGO

Vista la condanna stabilita dalla Corte di Strasburgo, Amanda Knox riceverà dallo Stato italiano di 18.400 euro di risarcimento. Come riportato da La Repubblica, la ragazza americana, che adesso vive a Seattle insieme al fidanzato, ha appreso la decisione del tribunale europeo in collegamento via Skype con uno dei suoi legali, l’avvocato Carlo Dalla Vedova. Amanda sarebbe quasi scoppiata in lacrime e avrebbe commentato:”Spero che sia l’ultima vicenda giudiziaria legata a questa storia…Sono sollevata perché è stato confermato che sono stati violati i miei diritti di difesa”. Amanda aveva anche denunciato di aver subito dei maltrattamenti dalla polizia in sede di interrogatorio ma la Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che “ci sono prove insufficienti per concludere che questi si siano verificati” e quindi ha decretato che non vi è stata violazione. Infine la Corte ha sancito che la Knox è stata informata prontamente delle accuse a suo carico il 19 giugno 2008, sia in italiano che in inglese, e che dunque il suo ricorso su questo punto è da ritenersi manifestamente infondato.

