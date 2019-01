Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc. 11/2019)

Nuovo concorso per gli appassionati di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Archiviate le estrazioni di ieri, questa sera scopriremo quali ruote e numeri vincenti riusciranno a centrare i primi posti in classifica, oltre alle combinazioni ed ai premi distribuiti. I bottini abbinati ad ogni quota diventano sempre più interessanti, vincite di un certo peso che avranno cambiato di sicuro la vita di coloro che sono saliti sul carro dei vincitori. La statistica di Agipro News ci svela molto a riguardo, soprattutto fra quale delle due lotterie è riuscita a primeggiare in classifica. La Top 3 dello scorso martedì premia infatti il 10eLotto ed in particolare un giocare di Genova. 8 numeri vincenti per un valore di 100 mila euro ed una giocata di soli tre euro. Secondo posto per la provincia di Foggia con San Severo, dove è stato realizzato un 9 da 20 mila euro. Bottino generoso anche per la modalità frequente scelta dall’appassionato. Terzo posto infine per i 15 mila euro vinti da un giocatore di Forni di Sopra, nell’Udinese, grazie ad un 7. Il montepremi annuale sale quindi fino a 306 milioni di euro, di cui 29,3 milioni vinti nell’ultimo appuntamento. Per il Lotto, il giocatore più fortunato è di Bolzano, a cui vanno 50 mila euro. Indovinata una quaterna, quattro terni e otto ambi sulla ruota di Cagliari. Secondo posto per la provincia di Medio Campidano, grazie ad un fortunello di Arbus che ha indovinato un terno su Cagliari del valore di 45 mila euro. Infine terza posizione per la provincia di Torino: un vincitore di San Benigno Canavese ha conquistato 26.250 euro con un terno e tre ambi su Bari. Il montepremi del 2019 ammonta invece a 77,8 milioni di euro, mentre 11,1 milioni se si considera solo l’ultima estrazione.

95,2 milioni di euro per il Jackpot di questa sera, grazie al ritorno del SuperEnalotto e del concorso nazionale. La lotteria aumenta sempre di più il valore della sestina vincente, in attesa che qualcuno degli appassionati della Sisal riesca a centrare il primo posto sul podio. Continuano a crollare invece tutte le quote minori, come ci dimostra la statistica legata all’estrazione dello scorso martedì. In testa il 4+ con oltre 33 mila euro, centrato ad un unico vincitore, mentre il 5 offre più di 22 mila euro ad otto giocatori. Seguono 109 appassionati per la quota del 3+, pari a 2.501 euro, mentre 536 tagliandi fortunati hanno registrato la vincita da 336,40 euro grazie al 4. Scende il 3 fino a quota 25,01 euro, distribuiti a 21.815 giocatori, mentre 333.567 appassionati sono riusciti a centrare i 5,09 euro previsti per il 2. Passiamo quindi alle quote standard del filone SuperStar, dove troviamo al primo posto il 2+ da 100 euro. I vincitori sono 1.678, mentre 10.432 per i 10 euro dell’1+. Ultimo dell’elenco lo 0+, che questa volta premia 22.752 giocatori con 5 euro ciascuno.

SuperEnalotto e Jackpot ancora al centro della scena grazie al nuovo concorso previsto per oggi. I numeri vincenti verranno annunciati fra pochissimo, ma manca ancora del tempo utile per pensare a come spendere il bottino previsto per la sestina vincente. Un sogno che potrebbe diventare realtà proprio questa sera, come si augurano tutti gli appassionati in gara. Indecisi oppure già sicuri delle proprie preferenze, è sempre un bene avere delle alternative per sapere come muoversi subito dopo la vincita. La nostra Rubrica ritorna anche oggi al fianco di KickStarter per parlarvi di un’iniziativa interessante, soprattutto per i guidatori che mettono al primo posto la sicurezza propria ed altrui. Trilight permette infatti di avere un unico dispositivo multifunzione, dal triangolo luminoso fino alla power bank per una ricarica lampo, senza dimenticare la luce di soccorso per segnalare la propria posizione e persino la lampada per illuminare in modo soft gli ambienti. Otto tipi diversi di luci di segnalazione e non solo per l’auto, ma anche per la bici. All’occorrenza, Trilight si trasforma in una barra magnetica da applicare al proprio mezzo e poter pedalare in tutta sicurezza. Il goal previsto è di 878 euro, ma i versamenti superano per ora gli 11 mila. Obbiettivo raggiunto quindi, anche se mancano ancora 23 giorni prima della chiusura dell’asta.

Gli appassionati del Lotto non possono fare a meno di pensare al concorso di questa sera. E non solo per scoprire quali premi verranno distribuiti, ma anche perché qualcuno in particolare non ha ancora deciso come compilare la schedina. I numeri e le ruote sono fra le incognite del gioco italiano e la scelta è ancora più difficile se si pensa che un piccolo errore potrebbe costare la vincita finale oppure dimezzare il bottino previsto. Per evitare di rientrare fra gli esclusi, la nostra Rubrica e la smorfia napoletana si sono già attivate per voi: abbiamo una news che potrebbe fare al caso vostro, numeri da giocare compresi. Parliamo di un evento curioso accaduto di recente in Germania, dove un ragazzo è riuscito a conquistare un record. Dopo essere riuscito a superare l’esame previsto per la patente di guida, si è visto sfuggire i mano il documento per via di un errore su strada. La polizia ha infatti fermato il giovane e gli ha ritirato la patente, 49 minuti dopo che il 18enne l’aveva ricevuta dalla scuola guida. A quanto pare l’errore sarebbe da ricondurre alla velocità di 100 km orari mantenuti al volante dal ragazzo, il doppio rispetto a quelli previsti nella particolare zona in cui è stato fermato. Cosa ci svela la smorfia: abbiamo la patente, 80, la guida, 13, la polizia, 53, la velocità, 6, ed il ritiro, 38. Come Numero Oro scegliamo invece il limite, 41.

