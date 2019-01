Sissy Trovato Mazza, spunta una lettera segreta/ “Ho scoperto cose gravi sulle mie colleghe”

Una lettera segreta getta nuove ombre sulla morte di Maria Teresa Trovato Mazza, per tutti Sissy. L’ha trovata il padre Salvatore mentre metteva a posto i cassetti della figlia, morta il 12 gennaio scorso dopo essere finita in coma l’1 novembre 2016 per un colpo di pistola esploso nell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia. Quel foglio ora è parte del fascicolo aperto per induzione al suicidio, contro ignoti. «Sono venuta a sapere di fatti gravi che riguardano le mie colleghe», scriveva la 29enne agente di polizia penitenziaria del carcere femminile della Giudecca. La lettera, scritta a mano e trovata nei documenti che l’agente conservava a casa, è stata pubblicata in esclusiva da Fanpage. Era indirizzata all’ex direttrice del carcere, Gabriella Straffi, oggi in pensione. Le parole sono poche, ma fotografano bene la posizione della poliziotta, che stava denunciando comportamenti illeciti dei colleghi e del personale carcerario nei confronti delle detenute. «Essendo la cosa molto delicata ho cercato di non ascoltare e di riferire tutto subito all’ispettore, la quale mi ha consigliato di parlare al più presto con la signoria vostra».

SISSY TROVATO MAZZA E LA LETTERA SEGRETA

Dalla lettera si evince tutta la preoccupazione di Sissy Trovato. Spaventata, chiede l’aiuto della direttrice che però, stando a quanto riferito dai parenti, avrebbe chiesto alla ragazza di limitarsi a fare il suo lavoro. Nella lettera ci sono i nomi delle detenute che avevano denunciato gli episodi, e la cui testimonianza Sissy aveva messo a rapporto. Ora è contenuta agli atti delle indagini della Procura di Venezia. Come riportato da Fanpage, alcuni mesi dopo quel misterioso colpo di pistola alla testa, molti agenti sono stati trasferiti dal carcere, mentre il medico carcerario ha patteggiato una condanna di 18 mesi per molestie sessuali alle detenute. «Era sempre disposta ad ascoltare e aiutare noi detenute nelle ingiustizie che succedevano all’interno dell’istituto. Ha sempre svolto il suo lavoro al meglio, solo che per il resto del personale non andava bene», ha raccontato una delle detenute a Fanpage. «Spero in una giustizia che non dimentichi ciò che è successo. Sarà sempre nel mio cuore e la ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me».

