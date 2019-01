Eurojackpot/ Estrazione oggi, concorso n 04/2019: i numeri vincenti! (25 gennaio 2019)

Eurojackpot con la sua estrazione comincia a mettere i brividi: vincite “spaventose” sono state ottenute in Italia. C’è voglia di continuare a vincere anche oggi, venerdì 25 gennaio, con la nuova estrazione di stasera. E così sarebbe la terza settimana di fila, visto che nelle ultime due il medagliere azzurro si è arricchito. Venerdì scorso c’è stato un altro 5+0 che ha spazzato via la tristezza da “Blue Monday”. L’Italia continua a vincere e a volare. Il nostro Paese non perde occasioni per trionfare: uno dopo l’altro, anche nell’ultimo concorso è stato centrato un 5+0. È stato realizzato grazie ad un sistema della Bacheca dei Sistemi suddiviso in 10 quote. E quindi il premio da 48.143,10 euro è stato distribuito tra i vari fortunati. La Fortuna ha fatto tappa, ad esempio, a Riva del Garda (TN), Falconara Marittima (AN), Aprilia (LT), Livorno e le province di Bergamo e Pavia. I fortunati hanno ottenuto la quota vincente indovinando per interno la combinazione estratta, ma nessuno dei due Euronumeri.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Il gelo imperversa in tutta Europa e ha già invaso l’Italia, ma gli animi degli sfidanti di Eurojackpot si sono scaldati a suon di vittorie. Nell’ultima estrazione c’è stato un testa a testa tra Italia, Germania, Croazia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Slovacchia e Ungheria. Sono questi i Paesi che hanno conquistato il 5+0 da oltre 48mila euro venerdì scorso. La Germania si è confermata agguerrita come sempre: si è aggiudicata anche quattro vincite per la categoria 5+1 da ben 443mila euro. L’assalto al primo gradino del podio invece è andato a vuoto, e questo vuol dire che la caccia al jackpot prosegue. Nel concorso di oggi, venerdì 25 gennaio 2019, il montepremi di Eurojackpot è più ricco: in ballo ci sono infatti 38 milioni di euro. Se volete sfidare l’Europa e provare a vincere il jackpot milionario, dovete scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Per la giocata bastano due euro: la fortuna può essere tentata in ricevitoria, online o con l’app ufficiale di Eurojackpot.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



