Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 gennaio 2019: gli amici di Gesù, il miracolo e il cuore

In una “citazione del giorno” di qualche giorno fa – la bella tradizione del portale dedicato a Medjugorje attiva ogni giorno con frammenti dai passati messaggi della Madonna Regina della Pace – si ricordava tutta la bellezza nella ricerca della sanità, e non come viene normalmente intesa questa accezione: tutti, davvero tutti, possiamo essere “santi” del Signore in quanto amici di Gesù, “preferiti” dal Suo amore. In attesa del nuovo messaggio diffuso in giornata come ogni 25 del mese (tramite l’apparizione alla veggente Marija Pavlovic), soffermiamoci un attimo sul grande lascito che la Santa Regina della Pace dedica ogni qual volta che “lancia” i suoi misteriosi e continui messaggi alla cristianità: «Cari figli, vi invito nuovamente a consacrarvi al mio cuore e al cuore di mio figlio Gesù. Desidero , figlioli, condurvi tutti sulla via della conversione e della santità. Solo così, attraverso di voi, possiamo condurre quante più anime possibile sulla via della salvezza. Non indugiate, figlioli, ma dite con tutto il cuore: Desidero aiutare Gesù e Maria affinchè quanti più fratelli e sorelle conoscano la via della santità. Così sentirete la contentezza di essere amici di Gesù».

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE, L’ULTIMO MIRACOLO

Amici di Gesù nel “suo” Cuore tramite l’eucaristia e la compagnia che ogni giorno sulla Terra, Lui dona ad ogni Suo figlio: santi e lieti nella fede continuamente ricordata e proposta con totale libertà dalla Madonna anche tramite i messaggi di Medjugorje. Ma il lascito più grande è quella conversione che “colpisce” ogni anno centinaia di migliaia di pellegrini che accorrono nei paesini bosniaci al cospetto dei veggenti che misteriosamente da oltre trent’anni “incontrano” la Santa Madre di Dio: l’ultimo caso, ma dovremmo dire forse miracolo, arriva da una donna originaria delle Filippine, Miguelita D. Espinosa. La sua storia è stata raccontata di recente dal portale “La luce di Maria” e si intreccia inevitabilmente ai luoghi di Medjugorje: madre di tre figli, nel 1988 le viene diagnosticato un grave tumore in forma già molto avanzata. «Non avevo la forza di salire il Krizevac, però ho deciso di andare fin dove ce l’avrei fatta. Strano! Non mi sono stancata come avrei pensato», racconta la donna dopo essere andata, molto debilitata, dalla Madonna in Bosnia. «Lentamente mi sono resa conto che avevo paura della morte e che temevo per la mia famiglia. Ho scoperto che non avevo fiducia. A questo punto, nel mio cuore è entrata la pace. A lungo sono rimasta vicino alla croce, senza parole, con le lacrime agli occhi. Sono tornata in chiesa. Ho preso parte alla Messa della sera. Non mi sentivo stanca, non pensavo più alla salute e non pregavo per questa. L’anima mia era pacifica, abbandonata, piena di gioia», racconta ancora la donna che, una volta tornata a casa, si è sottoposta a tutte le visite dei medici specialisti. La scoperta è stata del tutto inattesa: «Signora Miguelita, i risultati di questa visita non coincidono con quelli precedenti. Voi siete una persona perfettamente sana. Cosa è successo?». Sono passati 30 anni e quel ”incontro” con la Madonna di Medjugorje le ha salvato la vita donandole il tempo necessario per testimoniare ancora oggi la santità e verità dell’amore di Cristo per ogni singola vita umana.

