Pioltello, un anno fa il disastro ferroviario/ Ultime notizie, Toninelli “Chiedo scusa a nome dello Stato”

Un anno fa si verificava il disastro ferroviario di Pioltello, periferia di Milano, incidente costato la vita a 3 persone, con l’aggiunta di 46 feriti. Il 25 gennaio del 2018, il treno regionale 10452 partito da Cremona alle ore 5:32 di mattina, e diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi, deragliò mentre transitava dalla fermata di Seggiano di Pioltello: le ultime tre carrozze del convoglio uscirono dalla sede dei binari, causando morti e feriti. Le indagini successive puntarono il dito contro la scarsa se non inesistente manutenzione del tratto ferroviario interessato, con un giunto che si staccò provocando un “vuoto” di 23 centimetri fra una rotaia e l’altra, che diede appunto il via al disastro ferroviario. Le due carrozze centrali, come ricorda stamane l’edizione online di RaiNews, si intraversarono, finendo ad un angolo di 90 gradi l’una dall’altra. Oggi il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ha voluto rendere omaggio ai morti di un anno fa: «Sono appena salito a bordo del treno delle 5:32 che da Cremona porta a Milano – scrive sulla propria pagina Facebook l’esponente del governo – lo stesso treno che un anno fa deragliò a Pioltello provocando tre morti e decine di feriti. Chiedo scusa a nome dello Stato. Si doveva fare manutenzione, si doveva controllare meglio. Lo ribadisco, la più grande opera di cui l’Italia ha bisogno è la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti. Perché nessuno debba più morire così. Mai più».

PIOLTELLO, UN ANNO FA IL DISASTRO FERROVIARIO

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto mandare un messaggio di cordoglio ai parenti delle vittime e delle persone rimaste coinvolte nell’incidente ferroviario: «La tragedia del treno regionale – le parole del capo dello stato in una nota ufficiale – affollato di pendolari, che la mattina del 25 gennaio di un anno fa uscì dai binari, causando lutti e angosce, oltre che disagi nella vita di molti, rappresenta un monito. Vanno assicurati standard di controllo e di manutenzione atti a scongiurare rischi ai cittadini che utilizzano servizi pubblici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA